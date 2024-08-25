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Zelikman
Google выделит 110 млн долларов на поддержку традиционной журналистики
Однако 70 млн из проекта будут направлены на развитие технологий искусственного интеллекта

  Традиционная журналистика наиболее сильно пострадала от массового перехода контента в онлайн-пространство. Значительная доля рекламных доходов исчезла, что привело к снижению численности работников в редакциях в условиях господства цифровых медиа. В попытках восстановить утраченные позиции традиционные СМИ в Калифорнии заключили соглашение с Google о финансировании новостных проектов.

  Эта сделка, рассчитанная на предстоящие пять лет, подразумевает финансирование местных журналистских инициатив на общую сумму до 180 миллионов долларов. Из этой суммы 110 миллионов выделит Google, а оставшиеся 70 миллионов будет предоставлено государством. Одним из главных инициаторов этого проекта является демократ из Окленда Баффи Уикс. Основная часть выделенных средств будет направлена на поддержку местных новостных отделов в Калифорнии.

  В соглашении присутствует один спорный аспект. Как сообщают POLITICO и The Information, на создание инструментов искусственного интеллекта планируется выделить 70 миллионов долларов. За реализацию проекта возьмется некоммерческая организация для обеспечения большей прозрачности. Уикс обозначает этот элемент сделки как "Национальный ускоритель искусственного интеллекта", который будет сосредоточен на разработке решений, не угрожающих деятельности журналистов. В качестве примера в отчете упоминается инициатива CalMatters "Цифровая демократия", используемая для мониторинга законопроектов в штате.

  Журналистика, как известно, не испытывает особого восторга по поводу искусственного интеллекта. Многие опасаются, что такие технологии могут угрожать их профессии и даже вытеснить специалистов. Тем не менее, складывается впечатление, что финансирование новостных инициатив Google и правительства Калифорнии в контексте искусственного интеллекта движется в ином направлении. Сделка не требует изменений в законодательстве, что упростит ее реализацию.

#технологии #google #искусственный интеллект #сми
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