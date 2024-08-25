Всё же специалисты компании Intel сумели решить большинство проблем и улучшить стабильность систем.

В одном из крупнейших владельцев игровых клубов в Китае, у которого в системах установлены процессоры Core i9-14900K, наблюдались существенные проблемы с нестабильностью процессоров Raptor Lake, начавшиеся еще в 2023 году, и оказавшие значительное воздействие на работу этих заведений. Посетители комплекса нередко сталкивались с синими экранами смерти во время игровых сессий.

По сообщениям местных средств массовой информации, сбои были настолько критичными, что серьезно сказались на бизнесе заведения. В случае сбоев недовольные клиенты получали в качестве компенсации бесплатные напитки и время для пользования интернетом. Руководство клубов незамедлительно установило контакт с поддержкой Intel, а также с техническим и продуктовыми отделами для решения возникшей проблемы. Также были привлечены технические партнеры для предоставления поддержки на месте, чтобы справиться с вопросами нестабильной работы игровых систем на базе процессоров Core i9-14900K.

В процессе диагностики стало известно, что нестабильность была вызвана множеством факторов, таких как сбои в подаче питания, проблемы с отводом тепла и колебания в напряжении процессора. Инженеры Intel смогли идентифицировать проблемы и существенно улучшили стабильность работы игровых заведений, скорректировав некоторые аспекты. Позже, в 2024 году, Intel представила свои рекомендации по базовым настройкам, что, как сообщается, привело к решению проблем. Владельцем сети, Се Люцю, была выражена благодарность Intel за оказанную поддержку, и он подчеркнул свою решимость продолжать обновление своих интернет-кафе современными процессорами Intel Core i9.

Компания имеет шесть игровых заведений, и суммарно владеет 689 компьютерами, из которых 68% оснащены процессорами Intel Core i9. В флагманском клубе установлено 171 устройство с топовыми чипами от Intel. Каждая машина комплектуется графическим процессором RTX 4090D и игровым монитором с частотой обновления в 540 Гц.