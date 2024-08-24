Варианты Racing Edition были разработаны при партнёрстве с дизайнерами из BMW Group

Накануне компания Infinix представила в России смартфоны Note 40 Pro 5G и Pro + 5G Racing Edition. Эти устройства были впервые показаны в апреле текущего года, но теперь доступны в новой версии. Разработка последних моделей осуществлялась в партнерстве с дизайнерами BMW Group, что отразилось на их гоночном виде и множестве настроек.

Смартфоны Infinix Note 40 Pro 5G и Pro + 5G Racing Edition получили такой же прямоугольный модуль камеры на задней панели с интегрированным Halo AI lightning. На 108-мегапиксельной камере присутствует культовый триколор BMW, а остальная часть задней поверхности украшена гладкими вертикальными линиями, выполненными с использованием высокотехнологичной печати, что придает им премиальный блеск.

В дополнение к дизайну, серия Infinix Note 40 Racing Edition предлагает уникальные обои, вдохновленные атмосферой гоночных трасс. Устройства также снабжены оригинальными значками, которые улучшают пользовательский опыт. Более того, телефоны поставляются в специальной розничной упаковке с некоторыми приятными аксессуарами на тему BMW.

Основные характеристики моделей Infinix Note 40 Pro 5G и Pro + 5G остались неизменными. Они имеют изогнутый AMOLED-экран с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц. Оба телефона обладают 108-мегапиксельной основной камерой с двумя 2-мегапиксельными сенсорами. Младшая модель работает на процессоре Mediatek Helio G99, а старшая на Dimensity 7020. Смартфоны могут иметь на борту до 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ накопителя. Pro 5G имеет аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой 70 Вт зарядки, тогда как Pro + 5G функционирует на батарее 4600 мАч с зарядкой 100 Вт.