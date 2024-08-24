Россия станет первым регионом, где будут представлены данные кроссоверы

Компактный переднеприводный кроссовер Jetour X50, который был представлен на московской выставке китайского автопрома в конце июля, готовится к выходу на российский рынок. Местное представительство марки, принадлежащей Chery, объявило о трех комплектациях, в которых новинка будет доступна. Также были опубликованы первые официальные фотографии салона.

Базовая версия Jetour X50 оснащена 1,5-литровым атмосферным двигателем мощностью 113 лошадиных сил и пятиступенчатой механической трансмиссией. Она будет предложена в единственной комплектации Comfort по цене 2 млн рублей. В эту комплектацию входят галогеновые фары с LED-дневными ходовыми огнями, 17-дюймовые легкосплавные диски, рейлинги на крыше, датчики освещения и дождя, обивка сидений из кожзаменителя, объединённые 10,25-дюймовые дисплеи приборной панели и мультимедийной системы, камера заднего вида, шесть динамиков, климат-контроль, подогрев передних сидений, руля, лобового и заднего стекол, форсунок омывателя и боковых зеркал, круиз-контроль, задние датчики парковки, а также две подушки безопасности.

В двух старших комплектациях кроссовера предусмотрен 1,5-литровый турбомотор мощностью 147 лошадиных сил, работающий в паре с шестиступенчатой трансмиссией-роботом; цены на эти версии пока не оглашены.

В исполнении Elite предлагаются светодиодные фары, подогрев задних сидений, передние боковые подушки безопасности, система выбора режимов вождения, электронный селектор трансмиссии, электропривод складки боковых зеркал, водительское кресло с электроподстройками в шести направлениях и беспроводной зарядник мощностью 50 Вт для мобильных устройств. Наивысшая комплектация Luxury включает 18-дюймовые колеса, панорамную крышу, системы кругового обзора, мониторинга слепых зон, помощи при перестроении, предупреждения о боковых столкновениях на заднем ходе и сигнализации при открывании дверей, а также шторки безопасности.

С технической точки зрения Jetour X50 - это обновленная версия модели DX5 китайской компании Soueast, которая в настоящее время также находится под контролем Chery Group. Дата начала продаж пока не известна, но сообщалось, что Россия станет первым мировым рынком для данного автомобиля.