Компания хочет обсудить со всему партнёрами, как исключить повторение подобных ситуаций в будущем

Компания Microsoft анонсировала, что в сентябре проведет саммит, на котором обсудят меры по усилению кибербезопасности после глобального сбоя, вызванного ошибочным обновлением от CrowdStrike в прошлом месяце.

Данная конференция станет первым шагом Microsoft к решению проблем, затронувших почти 8,5 миллионов устройств на Windows 19 июля, и приведших к сбоям в работе различных секторов, включая авиацию, банковский сектор и здравоохранение. Мероприятие запланировано на 10 сентября в офисе Microsoft в Редмонде, и на него будут приглашены представители власти Соединённых Штатов.

Инцидент вызвал опасения о том, что многие организации не готовы к реализации планов на случай экстренных ситуаций при сбоях в критически важных системах или программном обеспечении. Эксперты указали на то, что инцидент продемонстрировал риски, связанные с зависимостью от единственного поставщика, предлагающего комплексные решения для безопасности.

"Мы с большим интересом ожидаем возможность обсудить нашу позицию с Microsoft, а также с представителями отрасли и государства относительно необходимости создания более устойчивой экосистемы", - отметил представитель CrowdStrike в комментарии к запросу.

CrowdStrike, которая потеряла примерно 9 миллиардов долларов своей рыночной капитализации после инцидента, подала иск против акционеров, утверждающих, что компания ввела их в заблуждение, скрыв недостаточное тестирование программного обеспечения, которое могло стать причиной глобального сбоя.