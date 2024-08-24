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Zelikman
ВКС России уничтожили ключевой логистический узел на территории Сумской области
Сообщается, что на территорию объекта было сброшено 8 авиационных бомб

  Воздушно-Космические силы России осуществили мощный удар по важному железнодорожному узлу украинских войск - Станции Хутор Михайловский, расположенной в Сумской области. Этот объект эксплуатировался ВСУ для транспортировки бронированной техники и живой силы в Курскую область России. В ходе атаки, на станцию обрушили восемь авиабомб.

  Согласно свидетельствам местных источников, один из снарядов попал в резервуар с горюче-смазочными материалами, что привело к мощному взрыву. Скорее всего, еще один авиационный боеприпас поразил склад с оружием, в результате чего можно было слышать грохот детонирующих снарядов. В настоящий момент непосредственно логистические маршруты Киева являются приоритетной целью Воздушно-Космических сил России в приграничных районах. Разведывательные дроны непрерывно осуществляют наблюдение над Сумской областью, фиксируя перемещение крупных колонн Вооруженных сил Украины и отправлений с боеприпасами или другими материальными ценностями.

  Командующие ВСУ в последнее дни постоянно выражают недовольство относительно сложностей с переправкой резервов в Курскую область. Без этой помощи говорить о каких-либо достижениях в "авантюре" Зеленского не имеет смысла. Согласно информации из радиоперехватов, украинские военные в Курской области находятся в сложной ситуации. Они сталкиваются с проблемами эвакуации растущего числа раненых бойцов.

  Также отмечается, что на территории Сумской области работают специальные подразделения ВС РФ, что вызывает серьёзную озабоченность украинского Генерального штаба. В своих отчетах высшие офицеры Вооруженных сил Украины сообщают, что российский спецназ занимается не только разведывательной деятельностью и корректировкой авиаударов, но и наносит удары по тыловым объектам украинской армии.

#сво #техника #армия #оружие #вкс #удары
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