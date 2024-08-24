Сообщается, что компания вложит порядка 270 миллионов долларов в новые проекты

Компания AMD договаривается с тайваньскими властями о возведении двух новых исследовательских центров на острове. Ранее было известно, что Nvidia открывает свой НИОКР в Наньгане. AMD решает переместить свои разработки из северных и центральных регионов Тайваня в связи с недавними ограничениями на энергоснабжение.

Тайваньское правительство стремится создать "остров искусственного интеллекта", облегчая сотрудничество между лидерами индустрии, государственными структурами и научными учреждениями с целью привлечения инвестиций в размере около 469,26 миллионов американских долларов в регион. Утверждается, что новые исследовательские центры "Красного гиганта" являются частью данной программы.

На днях представители AMD, встретились с местной администрацией Тайнаня и Гаосюна, а также с министром экономики Тайваня. Мэр Тайнаня заявил, что AMD намерена открыть исследовательский центр в научном парке Shalun Smart Green Energy. Центр в Тайнане будет будет работать в партнёрстве с Национальным университетом Чэн Куна. В то же время AMD хочет объединиться с двумя местными университетами в Гаосюне для создания второго исследовательского и опытно-конструкторского центра на территории этого города.

По информации, полученной от источников, AMD вложит 270 миллионов долларов в проект и получит 103,24 миллиона долларов в качестве поддержки от Министерства экономики, которая призвана содействовать сотрудничеству в области исследований и разработок между глобальными и тайваньскими фирмами.

Новые НИОКР смогут принять около 400 сотрудников, среди которых будет 200 иностранных специалистов. Компания сосредоточит внимание на таких областях, как искусственный интеллект, кремниевая фотоника (SiPh) и гетерогенная интеграция, а также наладит партнерские отношения с 33 тайваньскими компаниями.