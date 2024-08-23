Данные устройства будут использоваться в условиях арктических морозов

В России был создан беспилотный летательный аппарат, специально предназначенный для работы в арктический мороз. Основным его преимуществом является использование водородного топливного элемента. Информацию о новинке предоставил Владимир Зиновьев, разработчик из центра автономной энергетики МФТИ.

Отечественные мастера сконструировали дрон, способный функционировать при сильно пониженных температурах. В сравнении работающими на аккумуляторах или топливе, этот аппарат использует водородный элемент в качестве источника питания, который является наиболее подходящим для условий Арктики.

"Изначально запрос был такой - нужно построить станцию в Арктике и к ней создать инфраструктуру. Поэтому мы решили создать дрон на водороде. Элемент был выбран, так как низкая температура влияет на него только с положи", - отметил разработчик.

Характеристики нового беспилотного летательного аппарата пока не разглашаются, но заявлено, что его запас хода превышает возможности обычных дронов. Кроме того, применение водородных топливных элементов увеличивает эксплуатационные возможности устройства в пять раз по сравнению с традиционными аккумуляторами, особенно в условиях низких температур.

Планируется, что этот беспилотник будет применяться для охраны трубопроводов в северных регионах, а также возможно его использование в боевых ситуациях. Для данного дрона была разработана двухконтейнерная система заправки, которая позволяет заполнить топливный бак водородом всего за пять минут.