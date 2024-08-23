Данная модель была создана в партнёрстве с известным дизайнером Кимом Джонсом и будет выпущена ограниченным тиражом

Бренд Avatr представил элитную версию своего электроседана 12 - Kim Jones Edition. Эта модель была разработана совместно с известным британским дизайнером Кимом Джонсом и имеет цену примерно в 8,4 миллиона рублей. Для сравнения: базовая версия этой модели стоит 2,5 раза меньше - около 3.3 миллиона рублей. Хотя тираж ограничен, его объем составляет 700 автомобилей.

Ким Джонс получил известность благодаря своему вкладу в мужские коллекции бренда Dior и женские линии Fendi. Он сыграл ключевую роль в создании "дизайнерского" пакета для компании Avatr. Данная комплектация будет доступна только на территории Китая.





Пятиметровый седан представлен в уникальном серебристом цвете и выделяется 21-дюймовыми хромированными дисками с эксклюзивным дизайном. В остальном, изменения в внешнем виде модели минимальны. Интерьер автомобиля украшен мягкой замшей и светлой кожей наппа. Клиент может выбрать индивидуальные вышивки с логотипами Avatr и Kim Jones. В комплектацию входят аудиосистема с 27 динамиками, несколько беспроводных зарядных устройств и потолок с эффектом звёздного неба.





Как и в стандартных версиях, Avatr 12 предлагает множество дисплеев. Центральный экран имеет диагональ 15,6 дюйма, а вдоль нижней грани лобового стекла расположен ещё один размером 35,4 дюйма. Для комфорта задних пассажиров предусмотрен выдвижной 16-дюймовый монитор. В комплект с каждой машиной входит сумка Dior Book, цвет и отделка которой подбираются случайным образом для каждого покупателя.

Avatr 12 доступен в Китае с одним или двумя электромоторами. В первом варианте седан имеет задний привод и мощность 313 лошадиных сил, во втором полный привод и 578 сил. Для Kim Jones Edition был выбран, естественно, дорогой и мощный полный привод. В обоих случаях емкость батареи составляет 94,5 кВт·ч, позволяя проехать до 700 километров.