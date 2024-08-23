Уже долгое время на данном направлении не наблюдалось никаких изменений.

Российские вооружённые силы переместили линию боевого соприкосновения на Ореховском участке, находящемся в Запорожской области. В последние месяцы продвижение войск Российской Федерации происходило к северу от ранее занятого посёлка Работино, а сейчас поступают сообщения о продвижении на северо-восток от этого населённого пункта.

По последним сведениям, российская армия заняла деревню Луговское. Она расположена на берегу реки Конка, немного к северу от трассы Т0815 Орехов-Пологи. Расстояние от Луговского до контролируемого силами Украины города Орехов составляет менее 20 километров. Это первое наступление российской армии на этом участке линии боевого соприкосновения за последние несколько месяцев.

Ранее появлялась информация о том, что часть бригад Вооруженных сил Украины, была переброшена из Запорожской области на север с целью атаковать Курскую область. Вероятно, именно поэтому российские войска решили осуществить тактическую проверку позиций к востоку от Орехова, что в итоге привело к взятию населенного пункта.

Будет ли успех войск РФ продолжаться на этом направлении, станет ясно в течение ближайших суток. Стоит отметить, что от Луговского существует дорога к занятому ВСУ Гуляйполе. По ней до этого города всего 33 километра, а по прямой, как и до Орехова, – менее 20 километров.