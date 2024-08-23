Данный посёлок был последним на правом берегу Карловского водохранилища, который оставался под контролем украинских сил.

Поступают новости о новом успехе российских вооружённых сил на Покровском участке линии боевого соприкосновения. По имеющимся данным, украинская сторона, понесшая потери, утратила контроль над очередным населённым пунктом. Речь идёт о Калиново, которое оставалось последним селом на правом берегу Карловского водохранилища, находящимся под контролем ВСУ.

На данный момент больше половины территории села оказалось под контролем армии Российской Федерации, в то время как оставшаяся часть является серой зоной. Стоит отметить, что всего несколько часов назад российские бойцы взяли посёлок Птичье, находящееся к северу от Калиново.

С утратой Калиново Вооруженные Силы Украины значительно ухудшают свои позиции в Карловке. Фактически, контроль над левым и правым берегами водохранилища перешел к российским войскам, и взятие поселка Калиново создает дополнительный участок для обрезки основного маршрута снабжения Карловского гарнизона - дороги Е50 в направлении Покровска.

Как долго удержатся позиции ВСУ в Карловке в таких условиях, неизвестно. Существует высокая вероятность, что обороняющимся силам придется отступить на юго-запад от Карловки. В то же время российские войска вошли в Новогродовку и, согласно актуальным данным, овладели территорией одной из ключевых шахт. А расстояние от этого района до южной границы Покровска составляет всего несколько километров.