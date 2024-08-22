Сообщается, что для поражения объекта применялись ракеты ОТРК Искандер-М

Сегодня российские вооруженные силы нанесли ракетный удар по Константиновке, которая на данный момент контролируется украинскими частями, в Донецкой Народной Республике. Основной целью стали топливные хранилища, сосредоточенные группировкой ВСУ в этом городе. Очевидцы сообщают, что российские ракеты попали точно в намеченные места. Первое попадание вызвало мощный пожар, дым виден из разных уголков населенного пункта.

Важно отметить, что Константиновка стала одним из ключевых тыловых пунктов украинских войск на Донбассе, где размещены склады с оружием, мастерские для восстановления поврежденной техники и множество резервуаров с топливом. Хотя руководство ВСУ прилагает усилия для маскировки этих объектов, скрыть их от российских разведывательных служб крайне трудно. В большинстве случаев удары наносятся с высокой точностью. Вероятно, минувшим днём по объекту прилетала ракета оперативно-тактического комплекса «Искандер-М», которые часто применяются для уничтожения целей в глубоком тылу украинских сил.

По мнению военных экспертов, в скором времени Константиновка перестанет быть тыловым районом. Это связано с тем, что российские подразделения уже близки к Покровску. Штурм данного важнейшего логистического узла украинских сил в ДНР угрожает не только Константиновке, но и путям, которые соединяют её с другими местами. Стоит напомнить, что вчера Министерство обороны РФ сообщило о переходе поселка Межевое под контроль российской армии на Покровском участке. Помимо этого, российские войска уже вовлечены в уличные бои в Новогродовке и смогли занять значительную часть Гродовки.

Такое ускорение наступления может означать, что штурм Покровска начнется в течение ближайших двух-трех недель, отмечают аналитики. В результате, у украинской армии практически не останется тыловых объектов в ДНР, что существенно изменит ситуацию в этом регионе.