Сообщается, что подразделения Forward Observation Group были разбиты морпехами 810-й бригады и бойцами 11-ой ОДШБ в Курской области

После атаки ВСУ на Курскую область, стало более очевидным, что в операции участвуют западные добровольцы, в основном бойцы частных военных компаний из Соединённых Штатов Америки.

Члены одной из таких ЧВК, именуемой Forward Observation Group, открыто признают, что прибыли с на территорию Российской Федерации. Ранее они даже размещали в интернете фотографии своих бойцов на территории Курской области. В то же время поступают сведения о том, что эта ЧВК уже понесла потери в столкновениях с Вооруженными силами России.

Как сообщают военные корреспонденты, ссылаясь на свои источники, американские добровольцы, в связке с одним из подразделений Вооруженных сил Украины, предприняли попытку атаковать село Русская Конопелька, расположенное в Суджанском районе Курской области.

В сообщении говорится, что группировка войск, поддерживаемая бронетехникой, направилась к населенному пункту, но наткнулась на позиции российских морских пехотинцев из 810-й бригады и бойцов 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады. В результате, украинские подразделения понесли потери в количестве 60-ти бойцов и утратили три бронетранспортера, включая американский М113.

Информации о численности ликвидированных бойцов из американской ЧВК нет. ВСУ продолжают предпринимать новые попытки захвата поселка. Тем не менее, российские военнослужащие не позволяют им овладеть населенным пунктом, нанося удары по личному составу и технике.

Стоит напомнить, что ранее Министерство иностранных дел России вызывало к себе представителя США в Москве Стефани Холмс, чтобы выразить протест по поводу участия американских добровольцев в боевых действиях на российской территории.