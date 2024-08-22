Продажи электрокаров компании выросли примерно на треть и достигли отметки в 14 869 машин

В прошлом месяце BMW AG впервые обошла Tesla Inc. по объемам продаж электромобилей в Европейском Союзе, что стало возможным благодаря увеличению поставок в условиях снижения спроса на электрические транспортные средства.

Согласно данным, собранным аналитической компанией Jato Dynamics, в июле продажи полностью электрических автомобилей BMW в данном регионе возросли примерно на одну треть, достигнув 14 869 единиц, тогда как поставки Tesla упали на 16% до 14 561 единицы. Несмотря на то, что Tesla по-прежнему занимает ведущие позиции в продажах на протяжении всего года, высокие показатели BMW в июле ознаменовали первый случай, когда люксовый производитель опередил Tesla по количеству реализованных автомобилей. В общей сложности в Европе было зарегистрировано 139 300 новых электромобилей, что составляет 6% снижение по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Спрос на электрокары в Европе снижается после того, как такие страны, как Германия и Швеция, отменили или уменьшили субсидии, что заставило автопроизводителей пересмотреть свои планы в этой области.

Volkswagen AG, ведущий автопроизводитель региона, объявил о сокращении производственных мощностей на высокозатратных фабриках в Германии, отметив, что это может замедлить выход новых моделей электрических автомобилей. Mercedes-Benz Group AG в свою очередь пересматривает свои стратегии в области электрификации и планы по производству аккумуляторов. BMW удалось изменить негативную динамику благодаря высокому интересу к своим электромобилям, таким как i4 и iX1, которые превзошли по продажам аналогичные модели от Mercedes и Audi. Tesla Model Y продолжила удерживать титул самой продаваемой электрической машины в Европе в первой половине года, хотя поставки этой четырехлетней модели начали снижаться. Тем временем, китайские автопроизводители, возглавляемые BYD Co. и SAIC Motor Corp., в этом году постепенно укрепляют свои позиции на европейском рынке