Представители Исламской Республики провели переговоры с руководством российского АвтоВАЗа

Заместитель министра торговли, промышленности и недропользования Ирана, Фаршад Могими, провел переговоры с представителями АвтоВАЗа о потенциальных поставках запчастей для транспорта из Исламской Республики Иран. Встреча проходила в рамках выставки MIMS Automobility Moscow, которая началась в понедельник в Москве.

Иранский официальный представитель предложил рассмотреть возможность формирования консорциума для поставок товаров в Российскую Федерацию. Он отметил, что такая структура "поможет упростить процесс предоставления сопутствующих услуг в сфере транспортировки товаров и усилит присутствие на рынках других стран". Могими выразил надежду на заключение "выгодных контрактов" и подчеркнул важность "завоевания доверия российских клиентов путем повышения качества продукции".

Выставка, проходящая под историческим именем Московского международного автосалона, в настоящее время посвящена исключительно автокомпонентам, запчастям и расходным материалам. Большинство иностранных участников представлены компаниями из Китая. Примерно два десятка стендов заняли иранские производители, предлагающие аккумуляторы, детали двигателей, трансмиссий, рулевого управления, подвесок, тормозов, а также элементы интерьера, электрику и лакокрасочные материалы.

За последние два с небольшим года иранские автопроизводители не раз высказывали желание выйти на российский рынок. Хоть в страну ввозились небольшие партии автомобилей, до массовых и официальных поставок так и не дошло. Например, о завершении сертификации двух моделей Saipa для России было объявлено еще в декабре.