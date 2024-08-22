Исследование проводилось в период пандемии и охватило более 97 тысяч участников в возрасте от 10 до 69 лет, проживающих в Японии





Исследование, опубликованное в журнале Nature Human Behaviour, было осуществлено командой специалистов в области здравоохранения, поведенческих наук и экономики в Японии. Основной целью исследования было выяснить, каким образом видеоигры влияют на психическое здоровье.

В 2018 году Всемирная организация здравоохранения официально признала игровое расстройство психическим заболеванием. Эта проблема особенно актуальна в Японии, где данное расстройство иногда ассоциируют с хикикомори - крайним проявлением социальной изоляции, при котором, как правило, молодые мужчины в течение месяцев или даже лет закрываются в своих комнатах.

Данное исследование проводилось в период пандемии COVID-19, с 2020 по 2022 год, и охватило 97602 участника в возрасте от 10 до 69 лет, проживающих в Японии. Глобальный дефицит игровых консолей, вызванный нарушениями в цепочках поставок, привел к тому, что местные магазины начали использовать лотерейную систему для продаж желаемых консолей PlayStation 5 и Nintendo Switch.

Из всей исследуемой группы 8192 участника приняли участие в розыгрыше, в результате чего 2323 человека получили возможность приобрести одну из игровых консолей. Ученые провели серию из пяти опросов, охватывающих темы: владение консолями, предпочтения в играх, психическое здоровье, уровень удовлетворенности жизнью и социально-демографические данные.







Исследование показало, что наличие одной из предлагаемых консолей и занятия играми способствовали улучшению психического состояния. У тех, кому удалось купить консоли Sony или Nintendo, наблюдались позитивные изменения в жизни и снижение уровня стресса. Тем не менее, длительная игровая сессия более трех часов в день негативно сказалась на психологических преимуществах.

"Ранее проведенные исследования выявили как положительные, так и отрицательные воздействия видеоигр на психическое здоровье. Исследование продемонстрировало, что позитивные аспекты превышают негативные", - утверждают авторы исследования.

Учёные признают, что обстоятельства, такие как пандемия и режим самоизоляции, могли оказать значительное влияние на полученные данные. Тем не менее, необходимо отметить, что изучение воздействия видеоигр на психическое здоровье участников ведется уже на протяжении длительного времени.

В 2013 году мы обсуждали десять лет исследований, которые подтвердили, что видеоигры не оказывают негативного воздействия на детей. Кроме того, другое исследование показало, что увлечение жестокими играми не приводит к развитию агрессивного поведения. Также было проведено исследование Оксфордского университета, где выяснили, что время, проведенное за играми, не влияет на общее благополучие игрока.





Было бы любопытно провести исследование, исключительно среди игроков, потративших сотни часов на прохождение игр по типу Dark Souls, но не добившихся успехов в этом деле.