Ранее компания заявляла, что её решения на 6% превосходят чипы аналогичного уровня от Intel, но тесты независимых экспертов опровергли данные прогнозы

Накануне AMD выпустила в своём блоге обращение, чтобы разъяснить подробности о производительности в играх процессоров Zen 5 и ответить на критику после проблемного запуска Ryzen 9000. В различных обзорах были представлены противоречивые результаты игрового потенциала Zen 5, а также наблюдались значительные расхождения между заявленной производительностью AMD и цифрами, полученными тестировщиками.

AMD обратилась к обзорщикам с целью выяснить возможные причины этих различий и утверждает, что большую часть несоответствий можно объяснить различными методами тестирования и настройками аппаратного и программного обеспечения. Компания также провела обновление своего внутреннего набора тестов, пересмотрев список игр и поделившись прогнозами по производительности.

В результате AMD пересмотрела свои прогнозы по производительности в играх для процессоров Ryzen 9000. Ранее сообщалось, что они обеспечивают в среднем на 6% большую производительность по сравнению с Intel, но теперь компания утверждает, что в условиях тестирования с оптимизированными настройками процессоры обеих компаний показывают схожие результаты. Тем не менее, после повторного тестирования, прогноз AMD по улучшению производительности для чипов Ryzen 9000 относительно моделей Ryzen 7000 предыдущего поколения остался прежним.

Кроме того, AMD информировала о некоторых улучшениях производительности, которые можно получить при использовании профиля «Администратор» в Windows, вместо стандартной учетной записи пользователя. Это позволяет разблокировать дополнительную производительность за счет оптимизации некоторых процессов. Данная функция станет доступной для пользователей стандартных учетных записей Windows 11 в рамках предстоящего обновления.