Согласно последним данным, у компании продолжают падать продажи флагманских моделей

Премиум седаны Mercedes-Benz S-класса начали терять популярность на рынке. В первом квартале текущего года объемы реализации данной модели упали на 37%, составив 16,9 тысячи автомобилей. Согласно последним данным, компания планирует снижение производства данной модели.

В пресс-релизе компании указано, что теперь флагманская модель будет собираться на предприятии в Зиндельфингене. В последние месяцы это предприятие уже работало не на полную мощность из-за резкого падения спроса, и теперь оно будет функционировать всего в одну смену. В Mercedes-Benz рассматривают возможность перевода части работников на другие заводы. Кроме того, компания уже снизила объемы поставок моделей S-класса, а также EQS и GLS на 23%, что составляет 33,4 тысячи автомобилей.

Поставщики компонентов для знаменитого автопроизводителя выразили мнение, что сокращение объёмов производства конкретной модели является серьёзной проблемой для всей отрасли. Это приведет к необходимости изменить производственные стратегии или работать над поиском новых партнёров для компаний, вовлечённых в этот процесс.

Аналогичная ситуация складывается и у Audi. В первой половине года спрос на их премиальные автомобили снизился на 16,5%, составив 8487 реализованных единиц, а объем производства упал на 46%, до 5788 машин за полгода. Одновременно с этим высококлассные модели BMW продолжают пользоваться спросом: продажи 7 и 8 серий увеличились на 11,4% с января по июнь, достигнув 30 249 автомобилей.