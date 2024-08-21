Сообщается, что для произведенных в КНР автомобилей Tesla предусмотрен персональный тариф в размере 9%

Еврокомиссия объявила о пересмотрах ставок компенсационных пошлин на импорт китайских электромобилей в Европейский Союз. По сравнению с ранее озвученными данными, тарифы для ряда ключевых производителей были снижены, однако, средневзвешенная ставка увеличилась. Пожалуй, наибольшую выгоду получила компания Tesla.

Автопроизводители, активно взаимодействовавшие с европейскими следователями, смогли получить скидки. В частности, для BYD новый налог снизился с 17,4% до 17%, в то время как для Geely уменьшился с 19,9% до 19,3%. Максимальная ставка пошлины сократилась с 37,6% до 36,3%. Аналогичную сумму будет уплачивать и государственный концерн SAIC, для которого была установлена самая высокая пошлина на индивидуальных условиях, ввиду значительного объема субсидий, получаемых от китайского правительства в различных формах.

Средняя ставка была увеличена с 20,8% до 21,3%. Изначально предполагалось, что ее будут уплачивать, в том числе, американская компания Tesla - ведущий экспортер электромобилей из Китая в Европу. Тем не менее, после инспекции шанхайской Гигафабрики, где производятся седаны Model 3 и кроссоверы Model Y, Еврокомиссия решила установить для компании Илона Маска индивидуальный тариф в размере 9%.

В ближайшее время все заинтересованные стороны смогут оставить свои отзывы по тарифам и запросить дополнительные проверки. Окончательное решение по антидемпинговым пошлинам должно быть принято не позднее 30 октября. Если страны Европейского Союза проголосуют за это решение, пошлины начнут действовать на срок пяти лет.

Ранее сообщалось, что ЕК планирует наложить максимальные пошлины на электромобили Mini и Cupra Tavascan китайского производства. Однако, в свежем официальном сообщении высшего органа исполнительной власти ЕС производители BMW и Volkswagen не получили отдельного упоминания.