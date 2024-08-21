Сообщается, что новые модели получат отечественную систему курсовой устойчивости ESC

В среду АвтоВАЗ начал выпуск обновленных машин Lada Vesta, оснащенных системой курсовой устойчивости ESC и рядом других новых функций, ранее недоступных для этой модели.

Возвращение системы курсовой устойчивости было запланировано согласно ранее озвученному графику: президент АвтоВАЗа Максим Соколов заявил ещё в начале февраля, что это состоится в третьем квартале. В марте Олег Груненков, директор по продуктовым программам и проектам компании, уточнил, что производство начнется в августе, а недавно пресс-служба завода сообщила о завершении двухлетних испытаний Vesta с новой российской ESC.

Система ESC включает функции ABS, контроль сцепления, предотвращение заноса и помощь при старте на подъёме. Она локализована в России, однако, АвтоВАЗ не раскрывает, кто является ее поставщиком. Ранее сообщалось, что это может быть компания «Итэлма», которая также предоставляет блоки ABS для автопроизводителя.

Вмешательство российской системы устойчивости по отношению к курсу можно частично ограничить на низкой скорости с помощью нажатия кнопки. Как только скорость достигает 57 км/ч, все функции автоматически восстанавливаются.

Помимо этого, производитель возвратил на Lada Vesta боковые подушки безопасности, возможность отключения переднего пассажирского эирбега, трёхступенчатый обогрев передних сидений, камеру заднего вида с динамической разметкой, задний подлокотник, электропривод складывания зеркал и передние электростеклоподъемники с режимом Auto. Внедрены также новые двухцветные 16-дюймовые литые диски.

Новшеством для модели стали передние парктроники, система контроля слепых зон с индикацией в зеркалах заднего вида, светодиодные противотуманные фары с функцией поворотной подсветки, а также обогрев форсунок стеклоомывателя. К концу года АвтоВАЗ обещает обновить и модель Гранта. Эта младшая версия Lada должна получить новую климатическую систему, круиз-контроль и другие улучшенные материалы отделки.