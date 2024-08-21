Сообщается, что Xiaomi станет первым производителем, который внедрит Snapdragon 7s Gen 3

Qualcomm накануне анонсировала свою новую мобильную платформу Snapdragon 7s Gen 3. Это обновленная 4-нм SoC от известного производителя чипсетов, предназначенная для устройств среднего ценового сегмента. Она является преемником Snapdragon 7s Gen 2, выпущенного в прошлом году, и включает множество улучшений во всех аспектах работы мобильной платформы. Сообщается, что можно будет встретить её в устройствах Samsung Galaxy уже в ближайшие недели и месяцы. Некоторые другие бренды также подтвердили сотрудничество с Qualcomm по созданию нового чипсета из серии Snapdragon 7.

Snapdragon 7s Gen 3 представляет собой оптимизированную версию SoC Snapdragon 7 Plus Gen 3, выпущенной ранее в этом году. Новый чипсет предоставляет функции искусственного интеллекта для более доступных моделей смартфонов, интегрируя возможности AI из Snapdragon 7 Plus в более дешевую платформу. Основная цель Snapdragon 7s Gen 3 - сделать передовые функции искусственного интеллекта доступными более широкому кругу устройств. Чипсет поддерживает несколько LLM, включая Baichuan-7B и Llama 2 с 1B параметрами. Qualcomm утверждает, что производительность AI нового чипа превзошла Snapdragon 7s Gen 2 на 30%.

SoC Snapdragon 7s Gen 3 имеет архитектуру ядер в формате 1+3+4. Он включает в себя одно ядро Cortex-A720 Kryo Prime, работающее на частоте до 2,5 ГГц. Три высокопроизводительных ядра Cortex-A720 Kryo могут функционировать на максимальной частоте 2,4 ГГц. В дополнение, данный чипсет использует четыре эффективных ядра Cortex-A520 Kryo с тактовой частотой до 1,8 ГГц. Выполненный по 4-нм техпроцессу TSMC, данный чип поддерживает отображение изображения на устройствах с разрешением до Full HD+ и частотой обновления 144 Гц.

Камера на новом чипсете получила улучшения благодаря функциям, таким как 12-разрядный triple ISP и 4K sHDR. Он способен обрабатывать 200-мегапиксельные фотографии, делать одиночные снимки в 64 мегапикселя, записывать 4K HDR-видео и поддерживать трехмодульные камеры до 21 мегапикселя. Также Qualcomm сообщила, что Xiaomi станет первым производителем, который внедрит Snapdragon 7s Gen 3, планируя анонсировать своё устройство в сентябре. Другие бренды, такие как Samsung, Sharp и Realme, также работают над продуктами с данным среднебюджетным чипом.