Сообщается о сбитии более десяти беспилотных летательных аппаратов

Вооруженные силы Украины провели беспилотную атаку на столицу России. Всего в направлении Москвы было выпущены более десяти ударных дронов. О ходе работы противовоздушной обороны сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Первое сообщение о нейтрализации дрона, которое произошло вблизи Подольска, мэр Москвы разместил около трех часов ночи. После этого последовали еще несколько сообщений.

"Силами ПВО Минобороны этой ночью сбито 10 дронов. Это одна из самых масштабных попыток атаковать Москву с помощью беспилотников за всё время. Продолжаем контролировать ситуацию", - заявил Собянин

Согласно последним сведениям, выполненные расчёты средств противовоздушной обороны привели к уничтожению украинских беспилотников до их достижения Москвы - в воздушном пространстве над Подольским городским округом. Сообщается, что никто не пострадал.

Стоит отметить, что украинская сторона увеличила использование дронов для атак на территорию России. Ранее беспилотники, принадлежащие ВСУ, были сбиты над Белгородской и Курской областями. Самый дальний налёт с использованием дронов произошёл по Республике Татарстан, когда БПЛА преодолели расстояние около тысячи километров. Кроме того, украинские дроны в разные периоды времени сбивались над Орловской, Воронежской, Брянской, Нижегородской, Тульской, Калужской, Самарской областями, Краснодарским краем, а также над Северной Осетией и рядом других регионов страны.