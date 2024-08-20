Всего будет предложено 4 модели по 5 пар, однако, их стоимость пока не разглашается





Известный лос-анджелесский дизайнер Доминик Чамброне вместе со своей командой Surgeon создали новую коллекцию кроссовок для компании Cadillac. Вдохновение для этой коллекции было черпано из моделей электромобилей американского бренда. Всего будет выпущено 20 пар, а старт продаж намечен на 8 сентября.





Для реализации этого проекта дизайнеры обуви активно сотрудничали с творческой командой Cadillac из дизайн-центра GM, расположенного в Уоррене, штат Мичиган. В результате этого сотрудничества были разработаны четыре уникальные модели кроссовок - каждая из которых соответствует одному из серийных электромобилей Cadillac: Lyriq, Celestiq, Optiq и Escalade IQ.





Утверждается, что каждая пара кроссовок имеет уникальные особенности, соответствующие определенной модели автомобиля. Это касается как элементов дизайна, так и материалов, использованных в их создании, а также цветовой палитры. Однако, вряд ли кто-то сможет их распознать без специальной подсказки.





Планируется выпустить по пять пар каждой модели, что в общей сложности составит 20 пар. Продажа начнётся на специализированном сайте 8 сентября. Цены пока не разглашаются, но можно не сомневаться, что этот эксклюзивный продукт быстро найдет своих покупателей, независимо от стоимости. Все средства от продаж будут направлены на благотворительность.





Совсем недавно также компания Crocs представила сабо Classic Clog, вдохновленные знаменитым автомобилем Бэтмена. Обувь выполнена в черном цвете, а в её нижней части расположены элементы, напоминающие фары, систему выпуска и другие характерные детали супергеройского транспортного средства.