Минувшей ночью армия России провела атаки на значительном удалении от передовой, нацелившись на объекты, находящиеся под контролем украинских формирований. Несколько дронов-камикадзе нанесли удары по целям в Тернополе. Атаки привели к возникновению масштабного пожара, видео с которого активно распространяются в социальных сетях и мессенджерах. Согласно последним сведениям, удар пришёлся на Тернопольскую нефтебазу - одно из главных хранилищ горюче-смазочных материалов, используемых украинскими военными структурами.
Также зафиксировано не менее 6 взрывов на территории Хмельницкой области, несколько из которых пришлись на аэродром. Кроме того, украинские ресурсы сообщают о дронах в районе Шепетовки. Цели были поражены, в частности, в Киевской и Днепропетровской областях. Павлоград зафиксировал, как минимум, два удара; этот город является важным звеном в обеспечении ВСУ в Покровском районе. Украинские силы подвергались атакам как в самом Павлограде, так и в окрестностях Покровска.
Сейчас происходит серия ударов по скоплениям украинских военных в агломерации Покровска, где уже идут активные боевые действия, например, в Гродовке и Новогродовке. Российские Вооружённые силы находятся на расстоянии примерно 8 километров от восточной окраины Покровска, и это расстояние продолжает сокращаться.
Возросшее количество атак было направлено против объектов администрации Зеленского в Сумской области, откуда следуют нападения на Курскую область. Бомбардировочная авиация на протяжении нескольких часов обрабатывала районы сосредоточения украинских военнослужащих и техники. Взрывы также были слышны в Кременчуге, в том числе на объектах топливной и энергетической инфраструктуры Украины.