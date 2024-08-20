Для уничтожения резервов, техники, складов с боеприпасами и горюче-смазочными материалами были задействованы как ударные дроны, такие бомбардировочная авиация

Минувшей ночью армия России провела атаки на значительном удалении от передовой, нацелившись на объекты, находящиеся под контролем украинских формирований. Несколько дронов-камикадзе нанесли удары по целям в Тернополе. Атаки привели к возникновению масштабного пожара, видео с которого активно распространяются в социальных сетях и мессенджерах. Согласно последним сведениям, удар пришёлся на Тернопольскую нефтебазу - одно из главных хранилищ горюче-смазочных материалов, используемых украинскими военными структурами.

Также зафиксировано не менее 6 взрывов на территории Хмельницкой области, несколько из которых пришлись на аэродром. Кроме того, украинские ресурсы сообщают о дронах в районе Шепетовки. Цели были поражены, в частности, в Киевской и Днепропетровской областях. Павлоград зафиксировал, как минимум, два удара; этот город является важным звеном в обеспечении ВСУ в Покровском районе. Украинские силы подвергались атакам как в самом Павлограде, так и в окрестностях Покровска.

Сейчас происходит серия ударов по скоплениям украинских военных в агломерации Покровска, где уже идут активные боевые действия, например, в Гродовке и Новогродовке. Российские Вооружённые силы находятся на расстоянии примерно 8 километров от восточной окраины Покровска, и это расстояние продолжает сокращаться.

Возросшее количество атак было направлено против объектов администрации Зеленского в Сумской области, откуда следуют нападения на Курскую область. Бомбардировочная авиация на протяжении нескольких часов обрабатывала районы сосредоточения украинских военнослужащих и техники. Взрывы также были слышны в Кременчуге, в том числе на объектах топливной и энергетической инфраструктуры Украины.