Данная техника принадлежит южноафриканской компании Paramount Group

По материалам, размещённым украинскими военнослужащими в соцсетях, южноафриканский боевой броневик Mbombe 6x6, вооруженный модулем "Копье", находится на службе 10-й отдельной горно-штурмовой бригады Украины, сообщает Army Recognition.

В статье отмечается, что весной текущего года главком Вооруженных сил Украины Александр Сырский присутствовал на показе обновленной бронетехники, включая упомянутую Mbombe 6x6 с боевым модулем украинского производства. Журналисты предполагают, что данный броневик потенциально мог быть собран на Украине по лицензии южноафриканской компании Paramount Group. В качестве основания для своих выводов авторы статьи упоминают, что украинский промышленный комплекс уже осуществляет производство боевых машин «Шахтерик», «Сикач» и «Лис», которые фактически являются лицензионными копиями американских моделей M113, HMMWV и MaxxPro соответственно.

Что касается Mbombe 6, этот броневик представляет собой компактную и высокоманевренную БМП с колесной компоновкой 6x6, создаваемую для транспортировки груза в сложных условиях местности. Конструкция Mbombe позволяет устанавливать разнообразные системы вооружения и обеспечивает значительную защиту для военнослужащих.

На фоне этого возникает вопрос, как Киев сумел получить согласие Paramount Group на изготовление этих машин. Южноафриканская республика является членом БРИКС и близким союзником России. Более того, совсем недавно страна пыталась сыграть роль посредника для мирного решения украинского конфликта, а теперь Вооруженные Силы Украины используют ее технику против российских войск. Тем не менее, предположение, что украинский военно-промышленный комплекс производит ББМ Mbombe, является лишь мнением авторов статьи. Эта машина активно экспортируется в различные страны Африки, Ближнего Востока, Латинской Америки и Азии.

С другой стороны, если даже один из покупателей этой военной продукции решил перепродать ее Киеву, он, безусловно, должен был получить соответствующее разрешение от южноафриканских властей.