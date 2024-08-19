Сообщается, что стартовая цена данного автомобиля на отечественном рынке составит 15 500 долларов

Индийская фирма Mahindra наконец-то представила свой внедорожник Thar Roxx. В ходе презентации стало очевидно, что новая модель - это не просто удлинённая версия Thar 2020 года с несколькими дополнительными дверями и изменённым дизайном. Для пятидверного варианта была разработана новая платформа M_Glyde. На домашнем рынке стоимость Roxx начнётся с 15,5 тысячи долларов, а продажи начнутся в октябре.

Размеры Mahindra Thar Roxx составляют 4428x1870x1923 мм, с колесной базой 2850 мм. Благодаря этому он длиннее трёхдверного Thar на 443 мм, из которых 400 мм пришлись на расстояние между осями. Внешний вид остаётся схожим с Jeep Wrangler, что вызывает трения между индийским производителем и концерном Stellantis. Однако у пятидверной модели появились новые фары и задние фонари, переработанная радиаторная решётка и передний бампер. Углы въезда, съезда и рампы составляют соответственно 41,7, 36,1 и 23,9 градуса, а максимальная глубина для преодоления брода – 650 мм. Также доступны шины 255/65 R 18 и 255/60 R 19.

Внедорожник сохранил рамную конструкцию, однако это уже новая версия с усовершенствованной передней независимой подвеской и неразрезным задним мостом. Базовая комплектация включает передние дисковые тормоза, а за задние тормоза придётся доплатить. В стандартной версии доступны полностью светодиодные фары, мультимедийная система с 10,25-дюймовым экраном, четыре динамика, кондиционер, шесть подушек безопасности и система стабилизации. Начиная со второго уровня комплектации, дополнительно устанавливается 10,25-дюймовая цифровая панель приборов. Самая роскошная версия Thar Roxx оснащена кожаным интерьером, передними сиденьями с вентиляцией, климат-контролем, акустической системой Harman Kardon с девятью динамиками, системами кругового обзора и различными электронными помощниками для водителя.

В моторной линейке представлены двухлитровый бензиновый двигатель и 2,2-литровый дизельный, каждый из которых доступен в двух вариантах мощности. Бензиновый двигатель, соединённый с шестиступенчатой механической коробкой, развивает 162 лошадки и 330 Нм, в то время как в паре с шестиступенчатым автоматом Aisin его мощность достигает 177 лошадей и 380 Нм.

Базовая версия оснащена задним приводом, а полный привод будет доступен только на дизельных моделях. Thar Roxx с полным приводом также оснастят внедорожным круиз-контролем и электронным помощником для маневров в ограниченных пространствах.

Mahindra Thar Roxx будет составлять конкуренцию другим индийским внедорожникам, таким как Jimny от Maruti Suzuki и Force Gurkha, который получил пятую дверь впервые в этом году.