Сообщается о прилётах в Киевской, Сумской, Одесской и Винницкой областях.

В ночь с 18 на 19 августа российские войска осуществили ряд атак на объекты, находящиеся под контролем ВСУ. В столице Украины и её окрестностях были слышны взрывы. В течение ночи украинские ресурсы сообщали о появлении дронов вблизи Киева. Наиболее сильный взрыв прогремел в пригороде Киева в 2:46.

"Они кружат вокруг. Фиксируется активная работа системы противовоздушной обороны", - вещали в средствах массовой информации.

Вместе с этим украинские военные аналитики считают, что таким образом российские силы стремились активировать противовоздушную оборону, чтобы не только получить информацию о расположении зенитчиков украинских вооруженных сил, но и истощить их запасы боеприпасов до нуля.

В Сумской области гремели взрывы в ночное время. Под ударами российской авиации оказались украинские войска, которые на грузовом транспорте и бронированной технике направлялись к границе с Курской областью России. В числе пораженных оказалось несколько грузовиков, которые перевозили боеприпасы для украинских военных, контролирующих часть Курской области.

Российские беспилотники также нанесли удары по объектам в Одесской и Винницкой областях. На ряде территорий, находящихся под контролем Киева, до самого утра продолжалась воздушная тревога.