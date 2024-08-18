По словам разработчиков, модифицированные автомобили Tesla смогут выдержать даже апокалипсис

Ателье Unplugged Performance, специализирующееся на тюнинге электромобилей Tesla, совместно с компанией Archimedes Defense, производящей силовые установки и генераторы для государственных и оборонных нужд, представили программу доработок для Tesla Cybertruck. Под рядом пакетов, именуемых Sting, разработаны решения, увеличивающие автономность пикапа и повышающие безопасность его пассажиров. Создатели уверены, что такой электромобиль способен выдержать даже апокалипсис, и уже начинают принимать предварительные заказы.

В базовый пакет Sting Baja входит оборудование Starlink для спутникового интернет-доступа и 800-вольтовый генератор AMP Drive G125TM, который можно устанавливать в передний багажник. Этот генератор может работать на авиатопливе, дизеле либо биодизеле, вырабатывая до 125 киловатт. Он предназначен для зарядки как самого Cybertruck, так и других электромобилей, комплектуется кабелем стандарта NACS.

Кроме того, пакет включает набор внедорожных опций UP Invincible, созданный Unplugged Performance специально для Cybertruck. В него входят различные аксессуары, такие как стальные бамперы, защита днища, лифт-кит и альтернативные колёсные диски. Подробности о том, что именно будет в Sting Baja, пока не раскрыты.

Sting Protector предназначен для частных клиентов, корпоративных заказчиков и государственных служащих, которые оказываются в условиях умеренной угрозы. В этом варианте на пикап устанавливается стальная броня, способная противостоять огню автоматического оружия калибра 7.62. Такой автомобиль доступен как с генератором, так и без него. Кроме того, Sting APC является более современным бронированным транспортом, защищающим от обстрела крупнокалиберными пулеметами 14.5 мм, а также от самодельных взрывных устройств и мин. Генератор можно также включить в опции.

Цены пока не озвучены. Из информации на сайте Archimedes Defense следует, что Sting все еще находится на стадии разработки, и исполнение заказов будет зависеть от наличия донорских автомобилей. Компания также планирует продавать полностью укомплектованные электропикапы и дооснащать уже имеющиеся у клиентов Cybertruck.