Также на территории страны планируется создание научно-исследовательского центра

Китайская компания Ganfeng Lithium, один из ведущих мировых поставщиков литиевых продуктов, намерена создать завод по производству батарей для электромобилей в Турции. Дочерняя компания Ganfeng LiEnergy уже подписала рамочное соглашение с местным партнером - компанией Yigit Aku. О сроках открытия новой "гигафабрики" пока нет информации.

Известно, что Ganfeng собирается вложить 500 миллионов долларов в данное совместное предприятие. Планируется, что ежегодный выпуск батарей составит 5 гигаватт-часов. Для сравнения, Ford намеревался построить на турецкой территории завод с мощностью 45 ГВт⋅ч в год, который должен был стать крупнейшим поставщиком батарей для Европы, однако, их местный партнер Koc Holding отказался от участия в проекте.

Компания Yigit Aku, акции которой находятся в обращении на Стамбульской бирже, занимает ведущие позиции в Турции по производству, объёмам экспорта и переработке свинцово-кислотных аккумуляторов. Совместно с Ganfeng она намерена не только производить литиевые батареи, но и заниматься разработкой новых технологий аккумуляторов, для чего будет создан научно-исследовательский центр. В числе приоритетных направлений совместного предприятия также находятся твердотельные батареи с высокой плотностью энергии, технологии которых уже разработаны китайским партнёром.

Ранее в Турции отсутствовали национальные производители автомобилей, однако, за последние годы на рынке появилось три марки, все из которых ориентированы на электромобили. Это действующий производитель TOGG, основанный в конце прошлого десятилетия, а также стартапы Very и Amperino, которые впервые представили свои проекты в 2023 году.