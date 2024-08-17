По данным источника, флагманские чипы могут получить максимальную частоту в 5,7 ГГц

Разработчик аппаратного обеспечения Jaykihn на сайте X опубликовал предварительные характеристики одного из перспективных чипов компании Intel под названием Arrow Lake. Судя по указанным частотам, Arrow Lake, который должен составить конкуренцию ведущим процессорам, может стать менее впечатляющим, чем предыдущие модели Intel.

Jaykihn не назвал конкретную модель процессора. Однако, конфигурация 8 + 16 намекает на чипы Core Ultra 9 285K или Core Ultra 9 275. В утечке говорится о повышении частот в сравнении с инженерными образцами (ES) и квалификационными образцами (QS).

QS представляют собой одни из финальных версий процессора перед его массовым производством, и, как правило, они ближе к версиям, выходящим уже на рынок. Напротив, инженерные образцы часто являются прототипами, из-за чего их тактовые частоты бывают ниже.

Чип ES, похоже, достигает предельной тактовой частоты Turbo 4,7 ГГц для двух P-ядер, 4,5 ГГц при полной загрузке всех P- ядер и 3,9 ГГц при полной загрузке всех E- ядер. В то же время, сообщается, что чип QS функционирует на существенно больших частотах. Предельная Turbo-частота для одноядерных и двухъядерных процессоров P-core составляет 5,7 ГГц. При полной загрузке P-ядра максимальное значение ускорения равно 5,4 ГГц. E-ядра, в свою очередь, работают на частоте 4,6 ГГц при полной загрузке. Поддерживаемая память, вероятно, равна DDR5-6400, что является серьезным шагом вперед по сравнению с DDR5-5600 у Raptor Lake и его обновлений.

Всё же стоит отметить, частоты в квалификационных образцах Arrow Lake-S показывают, что эта архитектура демонстрирует снижение тактовой частоты по сравнению с предшественниками Intel, такими как Raptor Lake. Для Intel Core i9-13900KS и Core i9-14900K предельная частота Turbo остается на уровне 6 ГГц, в то время как у Core i9-14900KS - 6,2 ГГц. Флагманская модель Arrow Lake-S с частотой 5,7 ГГц проигрывает 300 МГц Core i9-13900KS и 500 МГц Core i9-14900KS. Однако, частота - не единственный важный параметр процессора, так как новое поколение использует ядра Intel Lion Cove и Skymont, которые значительно улучшили комбинацию Raptor Cove и Gracemont.