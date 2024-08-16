За счёт уменьшения ёмкости аккумулятора, цена на данный автомобиль снизилась на 7 тысяч долларов в Китае

Новый китайский производитель экологически чистых автомобилей Polestones представил более бюджетную версию своего первого автомобиля - последовательно-гибридного с тремя рядами сидений, обозначенного как 01. За счет применения менее емкого аккумулятора стоимость модели удалось снизить на 7 тысяч долларов, до 41,8 тысячи долларов или 3,7 миллиона рублей, сообщает Car News China. В России базовая цена на версию с более мощной батареей начинается от 5,9 миллиона рублей.

Polestones является брендом компании Rox Motor, основанной производителем пылесосов Roborock. Дизайн трёхрядного Polestones 01 был разработан знаменитым итальянским ателье Pininfarina. В производстве задействованы компоненты таких компаний, как Bosch, Continental, Valeo и CATL, а сборка автомобилей осуществляется по контракту с BAW, поскольку у стартапа отсутствуют собственные производственные мощности.

Сначала Polestones 01, который рассматривается как основной соперник Li Auto L9, выпускали только с батареей мощностью 56 киловатт-часов, что позволяло ему проехать 306 километров по стандарту CLTC. В новой версии установили аккумулятор на 44,5 киловатт-часа, что уменьшило запас хода до 180 километров. Тем не менее, двигатель все еще включает 1,5-литровый бензиновый мотор, используемый для подзарядки во время движения. Два электромотора с общей мощностью 476 лошадиных сил остались без изменений.

Как сообщает Car News China, в период с октября 2023 года по июль 2024 года Polestones удалось продать лишь 2931 автомобиль, что значительно уступает показателям Li Auto. Теперь компания надеется увеличить продажи за счет более бюджетной версии, а также расширения на новые рынки, включая Ближний Восток, Африку, Центральную и Юго-Восточную Азию. Ранее также звучали сообщения о возможном официальном выходе бренда на российский рынок.

На данный момент Polestones 01 поступают в нашу страну по схеме параллельного импорта.