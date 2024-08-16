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Zelikman
Российские военные за сутки освободили свыше 6 квадратных километров в районе Покровска
Сообщается, что подразделения уже вплотную подошли к населённому пункту Новогродовка


  В районе Покровска продолжается уменьшение расстояний между передовыми позициями российских вооружённых сил и ключевым транспортно-логистическим центром на западе Донбасса - городом Покровск. Украинская сторона признает, что российская армия, установив контроль над как минимум 6 квадратными километрами за минувшие сутки, подошла очень близко к Новогродовке.

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  Этот населённый пункт считается частью обширной Покровской агломерации, к северу от которой находится еще один агломерационный город - Мирноград. Представители Киева в Покровске призывают к "незамедлительной эвакуации" местных жителей как из Покровска, так и из Мирнограда. На днях было принято решение о закрытии шахты 1-3 «Новогродовская», расположенной в зоне боевых действий, где ВСУ пытаются использовать её как защитный пункт.


  В то же время местные власти подтверждают информацию о продолжающихся столкновениях в жилых районах многоэтажной застройки пгт Гродовка. Около 50% территории данного населённого пункта уже находится под контролем российской армии.

  Стоит напомнить, что Покровск является последним крупным угольным центром Донбасса, который всё ещё под контролем Вооружённых сил Украины. Потеря этого города приведёт к полной утрате Киевом возможности управлять угольными ресурсами этого богатого природными запасами региона.

#сво #всу #армия #бои #наступление #новогродовка
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