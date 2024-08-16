После прибытия на передовую боеспособных подразделений, украинские формирования начали нести огромные потери и терять занятые территории

В Курской области не прекращаются боевые действия. Стоит напомнить, что 6 августа рано утром украинские военные совместно с иностранными добровольцами начали своё наступление на этот регион, в результате чего они захватили территории в Суджанском, Кореневском и Беловском районах за несколько дней.

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На данный момент российские войска сумели перехватить инициативу на ряде участков линии боевого соприкосновения. Тем не менее, украинские формирования действуют так, что четкая линия соприкосновения в Курской области фактически отсутствует.

К сегодняшнему утру поступила информация о восстановлении контроля Вооружёнными силами Российской Федерации над посёлком Снагость, расположенным в Кореневском районе. Это населённый пункт находится южнее рабочего села Коренево, который является административным центром района. Расстояние от Снагости до границы с Сумской областью составляет примерно 14 километров по автодороге, а по прямой линии - около 10 километров.

Следует также напомнить, что украинские руководство, стремясь сохранить оккупированные земли Курской области, перекидывает к границе и в российский регион формирования 128-й отдельной горно-штурмовой бригады. Военные корреспонденты сообщают, о попытке украинских сил атаковать административный центр Глушково, однако, эта атака была успешно отражена.