По имеющейся информации, на основе данной модели будет построен серийный вариант

В ходе Автомобильной недели в Монтерее бренд Acura продемонстрировал концептуальную модель Performance EV. Этот прототип предвещает дебют серийного электрического кросс-купе, который может выйти в следующем году. Это будет первая машина, созданная на совершенно новой платформе.

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Дизайн данного автомобиля разработан в студии Acura, расположенной в Лос-Анджелесе. При создании передней части кузова дизайнерам служили образцом яхты на подводных крыльях. Тыльная часть кузова отдает дань уважения модели NSX второго поколения. Автомобиль выполнен в матовом белоснежном цвете и укомплектован 23-дюймовыми колесами. Серийная версия этого автомобиля появится в салонах дилеров через 12 месяцев. Она окажется первой моделью, основанной на новой электрической платформе, разработанной Honda. Также это будет первая электрическая машина, собираемая на заводе Honda в Огайо.

Нет информации о прототипе и его технических характеристиках. Acura не уточняет, станет ли серийный автомобиль полностью повторять дизайн концепта. Тем не менее, некоторые элементы дизайна прототипа появятся в будущих коммерческих моделях.

Снятый с производства гибридный суперкар Honda/Acura NSX вскоре получит полностью электрическую версию. Этот новый автомобиль станет флагманом новой серии моделей на батарейках и существенно будет отличаться от своего предшественника. Он будет иметь низкий кузов, сдвинутую вперед пассажирскую кабину, а также лаконичный интерфейс для водителя.