Однако, владельцам необходимо будет предоставить чеки и счета, а также доказать, что поломка произошла не в результате ДТП





Владельцы Chevrolet Corvette C7 на протяжении нескольких лет высказывали недовольство по поводу хрупкости колесных дисков. Ранее производитель отказывался производить замену по гарантии, но теперь он готов предоставить эту услугу безвозмездно. Однако, как сообщает Carscoops, большинство автовладельцев вряд ли смогут воспользоваться этим предложением.

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Наиболее распространенные жалобы касались моделей Z06, произведенных в 2015–2019 годах, и Grand Sport, выпущенных в 2017–2019 годах. Владельцы отмечали, что их диски легко деформировались или трескались. При этом пострадавшие утверждали, что на колеса не оказывалось никакого внешнего воздействия. Проблемы часто возникали даже у новых автомобилей, пробег которых составлял всего несколько тысяч километров.





В большинстве случаев дилеры, действуя по указанию GM, отклоняли запросы на бесплатную замену по гарантии. Это привело к тому, что некоторые владельцы автомобилей обратились в суд. Теперь Chevrolet анонсирует новую программу под названием Corvette Wheels Limited, в рамках которой можно получить бесплатный обмен или возмещение затрат.

Однако, имеется важный момент: владельцу необходимо предоставить чеки и счета, подтверждающие произведенные расходы. Из-за прошедшего времени у многих такие документы могут отсутствовать. К тому же, необходимо, чтобы в этих документах было четко указано, что повреждения не возникли в результате удара, ДТП или другого внешнего влияния. Естественно, подобные уточнения маловероятно кто-то будет иметь.

На форумах автовладельцев появляются мнения, что данная программа запущена лишь формально. Тем не менее, Chevrolet готов рассматривать претензии до 25 января 2025 года.

В июне GM отозвал спорткары Chevrolet Corvette из-за другой проблемы: в купе и родстерах 2024 и 2025 годов выпуска, реализованных в США, был выявлен дефект, способствующий заклиниванию ремней безопасности. Сервисная акция затронет 13436 автомобилей.