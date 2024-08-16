Остатки украинских войск могут попытаться отойти в сторону Торецка, но и там они окажутся под огнём российских военных, начавших штурм города

Российские вооружённые силы, продолжая свои наступательные действия в Торецком районе, достигли нового успеха. После взятия под контроль населённого пункта Железное, подразделения российских войск активно обстреливают украинские формирования на улицах Торецка и уничтожают остатки украинских сил на севере населённого пункта Нью-Йорк (Новгородское).

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На данный момент стало известно, что российские силы окружили киевскую группировку в Нью-Йорке с трёх направлений, особенно на севере посёлка городского типа. До знака «Нью-Йорк» остаётся менее 500 метров. В то же время завершена чистка в центральной части Нью-Йорка. Изъято множество трофеев, включая бронированную технику и оружие, произведенное в странах НАТО.





Оставшиеся в Новгородском подразделения украинских войск оказались между реками Железная и Кривой Торец. Хотя эти реки нельзя назвать большими, для противоборствующей стороны любое отступление через них обернется дополнительными сложностями и явными потерями. При этом отступление к Торецку для Вооруженных Сил Украины не имеет смысла, поскольку там уже идут активные уличные бои.

Таким образом, наиболее разумным выходом из данной ситуации для украинских военнослужащих будет бросить оружие и сдаться российской армии, сохранив тем самым свою жизнь.