Компания уже дважды за год обновляла данную линейку, что вызвало недовольство со стороны купивших "старый" вариант





В феврале этого года Zeekr 001 вышел в слегка обновлённом исполнении, а теперь производитель представил новый пакет улучшений. Владельцы предыдущей версии, купившие "старую" модификацию, выразили недовольство по поводу такого подхода. В компании пообещали учесть замечания, но намерены продолжить модернизацию, сообщает CarNewsChina.

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В феврале модель обрела более агрессивный дизайн, характерный для премиальной версии FR. Кроме того, на крыше появился лидар, были добавлены новые оттенки кузова и интерьера. Внутренние изменения затронули руль, приборную панель и центральный экран. Мультимедийные функции были расширены, а электронные ассистенты улучшены. В стандартной комплектации теперь присутствует аудиосистема на 28 динамиков и панорамная крыша, секции которой имеют отдельное управление светопропускаемостью.

Уже популярная модель стала ещё более востребованной с обновлением. Однако в августе компания без предварительного уведомления представила новый вариант. Основное улучшение касается систем активной безопасности, при этом изменения являются значительными. На предшествовавшем чипе Mobileye теперь работает только базовая версия с задним приводом и 95-киловаттной батареей. Остальные модификации используют двойной чип Nvidia Orin X. Лидар с диапазоном 200 метров и углом обзора 120 градусов стал стандартом. Система умного вождения теперь распознаёт 1000 новых сценариев и уверенно проезжает 30 типов перекрёстков. Точность распознания объектов улучшилась на 120%, и электроника может предсказывать действия других участников дорожного движения за 1,2 секунды вперед.





Автопарковщик может функционировать в ограниченных пространствах. Управлять им можно как из автомобиля, так и через мобильное приложение. Чтобы указать место для парковки, достаточно перетащить виртуальную машину на экране на необходимую позицию. Искусственный интеллект также был улучшен: он лучше распознаёт голосовые команды и благодаря своей способности к обучению, может в определённых ситуациях предлагать советы, опережая потребности водителя.

Представители компании признали, что запуск новинки без анонса стал ошибочным шагом. Хотя может быть это было заранее продумано, чтобы не снизить спрос на обновление, ожидаемое в феврале. Они пообещали в будущем заранее уведомлять о предстоящих доработках, однако, отметили, что такие обновления будут происходить регулярно из-за усиления конкуренции и быстрого роста технологий, что требует от компании быть в авангарде прогресса.