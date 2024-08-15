Выпуск запчастей начался на промышленной площадке Заволжского моторного завода

Группа «Sollers» сообщила о старте серийного производства алюминиевых картеров трансмиссий. Этот процесс начался на промышленной площадке Заволжского моторного завода, входящего в состав холдинга «РосАЛит». К концу текущего года планируется произвести до 8 тысяч картеров, с возможностью увеличения этого объема до 50 тысяч единиц в год.

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Проект был представлен год назад, и речь идет о шестиступенчатой механической коробке передач, которая устанавливается на легкие автомобили Sollers - Argo и Atlant, представляющие собой переработанные модели JAC. Бескапотная версия грузовика уже получила локализованную трансмиссию, а в перспективе она также должна быть доступна для автомобилей УАЗ.

Изначально планировалось, что производство МКП начнется во втором квартале этого года. За последний год общий бюджет проекта, который в значительной степени поддерживается Фондом развития промышленности, существенно увеличился - с 600 до 710 миллионов рублей.

Новейшей моделью бренда Sollers является пикап ST8, представляющий собой переработанную версию JAC T8. Производство будет организовано на мощностях УАЗа, с использованием дизельного двигателя и той же шестиступенчатой механической коробки от ЗМЗ.