Performance P870-D разработаны для применения в дата-центрах и оборудовании для искусственного интеллекта

Компания SiFive представила новое ядро процессора RISC-V под названием Performance P870-D, предназначенное для использования в дата-центрах. Это ядро не только устанавливает новые стандарты для процессоров RISC-V с количеством ядер до 256, но и обеспечивает возможность разработки ЦП для критически важных систем, где требуется высокая степень надежности.

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Performance P870-D является улучшенной версией стандартного P870, который имеет шесть ядер с неупорядоченным набором команд и использует архитектуру RISC-V с профилем RVA23, предлагая векторные и криптографические ускорители. Новинка включает открытый интерфейс AMBA CHI для эффективной связи между кластерами, а также функции RAS (надежности, доступности и обслуживания), что позволяет создавать процессоры с 256 ядрами для критически важных приложений.

Дополнительно, P870-D поддерживает расширение RISC-V Sv57, обеспечивая 57-битное виртуальное адресное пространство для улучшенного управления памятью. В процессоре также реализован распределенный и масштабируемый IOMMU, который ускоряет виртуализации ввода-вывода устройств и соответствует современным стандартам безопасности.

Чтобы создать процессоры с количеством ядер до 256, производителям чипов потребуется лицензия на когерентную сеть Ncore cache от Arteris. SiFive P870-D дает возможность проектировать ЦП, сопоставимые с продуктами AMD и Intel. Учитывая энергоэффективность RISC-V по сравнению с x86, ожидается, что процессоры на основе P870-D будут превосходить конкурентов в показателях производительности на ватт.

Михал Сивински, директор по маркетингу Arteris, отметил, что IP Network-on-Chip значительно упрощает разработку сложных многоядерных гетерогенных SoC с низкой задержкой и высокой пропускной способностью для ИИ-нагрузок. В настоящее время SiFive предоставляет образцы P870-D ограниченному числу клиентов, а полномасштабное производство начнется в конце 2024 года, с ожидаемым выходом первых процессоров на следующий год.