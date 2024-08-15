Сообщается, что данный проект подразумевает систему умного дома, включающую роботизированную руку и экран, подобный iPad

Компания Apple Inc., стремясь открыть новые финансовые источники, не прекращает работу над дорогим настольным устройством для дома, которое объединяет в себе экран, подобный iPad, и роботизированную руку.

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Сейчас в штате компании находится команда из нескольких сотен специалистов, занимающихся устройством, оснащенным тонкой роботизированной рукой, которая будет перемещаться по большому дисплею, как сообщают источники, осведомленные о проекте. Основу продукта составляют механизмы, позволяющие наклонять экран вверх и вниз, а также вращать его на 360 градусов. Это устройство должно стать знаковым элементом среди домашних технологий, предлагаемых такими компаниями, как Amazon.com Inc. и Meta Platforms Inc.

Устройство было разработано как центр управления для «умного дома», платформа для видеозвонков и система безопасности с возможностью удаленного контроля, рассказали источники, пожелавшие остаться анонимными. Проект с кодовым именем J595 получил одобрение от руководства Apple в 2022 году, но, по их словам, в последние месяцы начал активно развиваться.

Переход к разработке робототехники является частью более широких инициатив по увеличению продаж и реализации потенциала Apple Intelligence - набора ИИ-технологий, которые будут внедрены в iPhone, iPad и Mac в этом году. Компания также исследует новые направления для роста после того, как в начале этого года она закрыла проект по созданию беспилотного автомобиля.