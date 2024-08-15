В собрании Ибрагима Аль-Насера находится свыше 400 различных платформ, которые выпускались последние 40 лет.

Коллекционер видеоигр из Саудовской Аравии попал в Книгу рекордов Гиннесса за рекордное количество игровых консолей, подключенных к одному телевизору. Ибрагиму Аль-Насеру удалось соединить 444 различных устройства, используя множество переключателей и адаптеров.

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Аль-Насер столкнулся с этой задачей, но в гораздо более сложной форме. Его тщательно продуманная схема включает более 30 RCA-коммутаторов и свыше дюжины HDMI-коммутаторов, позволяющих подключать консоли, произведённые за более чем четыре десятилетия. Отслеживать, какие консоли подключены, было бы почти невозможно без записей, поэтому он разработал электронную таблицу, в которой четко указано, какие переключатели следует задействовать для доступа к каждой конкретной консоли.

Аль-Насер потратил много времени на аккуратное подключение проводов, и это заметно. Кабели почти не видны, что делает презентацию на уровне музея, которая может соперничать с лучшими залами для видеоигр.





В коллекции собраны почти все значимые игровые консоли, о которых можно подумать, а также сотни менее известных систем, о которых вы, вероятно, никогда не слышали. Здесь присутствуют как современные устройства, такие как PlayStation 5, Nintendo Switch и Steam Deck, так и ретро-хиты, включая оригинальную PlayStation, Nintendo 64 с дисководом и Sega Dreamcast, среди других.

Что касается любимой игровой консоли Аль-Насера, то это, легендарная Sega Genesis. Эта 16-битная консоль была представлена в Японии в 1988 году под именем Mega Drive, а годом позже появилась в Северной Америке как Genesis, где конкурировала с игровой системой Super Nintendo Entertainment System. Sega предложила множество замечательных игр, включая Disney's Aladdin и популярные серии Mortal Kombat и Sonic the Hedgehog.