320W SuperSonic Charge может зарядить аккумулятор ёмкостью в 4420 мАч до 100% всего за 4 минуты и 30 секунд

Realme официально презентовала свою технологию зарядки мощностью 320 Вт, названную "320W SuperSonic Charge", которая может в считанные минуты полностью зарядить смартфон. Эта система зарядки по праву считается самой быстрой в своем классе, хотя на данный момент она еще не применяется в коммерческих устройствах.

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Во время презентации компания продемонстрировала, как возможно зарядить телефон с аккумулятором 4420 мАч всего за 4 минуты и 30 секунд. Кроме того, эта технология способна обеспечить 26% заряда в течение одной минуты, а для достижения 50% потребуется менее двух минут, по заявлению производителя. Realme сообщила, что на разработку технологии ушло два года, чтобы найти оптимальный баланс между высокой мощностью, малыми размерами и безопасностью при быстрой зарядке.

Эта инновация ставит Realme впереди конкурентов, таких как Redmi, которая ранее представила 300-ваттную зарядку, позволяющую зарядить 4000 мАч за 4 минуты 55 секунд. Также Realme анонсировала адаптер питания 320 Вт под названием "Pocket Cannon" с мощностью 3,3 Вт/см3, сопоставимый по размерам с зарядным устройством 240 Вт. Кроме того, мобильное зарядное устройство Cannon также совместимо с основными зарядными протоколами. Оно поддерживает UFC (до 320 Вт), PD и SuperVOOC и позволяет одновременно заряжать два устройства благодаря двум портам USB-C.

Дополнительно Realme анонсировала преобразователь напряжения "AirGap". Устройство использует бесконтактную электромагнитную трансформацию для смартфонов, что позволяет изолировать высокое напряжение от аккумулятора во время отключения цепи и в других критических ситуациях. Этот преобразователь компактнее Fingertip и снижает напряжение до 20 В. По словам Realme, он обеспечивает "высокую эффективность преобразования и терморегуляции", позволяя использовать зарядку мощностью 320 Вт с энергоэффективностью около 98%.

Компания показала складывающуюся батарею емкостью 4420 мАч, состоящую из четырех элементов, каждый из которых имеет толщину менее 3 мм, обеспечивая при этом увеличение емкости на 10% по сравнению с традиционными моделями. Кроме того, Realme продемонстрировала антибликовый дисплей, который, как утверждается, уменьшает отражения до 80%.