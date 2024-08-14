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Zelikman
ВКС России поразили места скопления резервов ВСУ в Сумской области
Также сообщается об ударах по Полтавской и Житомирской областям

  Российская авиация провела ряд атак на территории Сумской области. Взрывы прозвучали в местах сосредоточения сил ВСУ в городе Глухов, где до начала боевых действий проживало примерно 35 тысяч человек.

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  В последние недели Вооруженные силы Украины увеличили свой гарнизон в районе Глухова, вероятно, готовясь к проведению операции по прорыву российской границы на одном из направлений. Глухов расположен рядом с автодорогой, ведущей в Киев, и находится на близком расстоянии от границы России как в Курском, так и в Брянском направлениях.

  Сообщается о поражении группировки украинских войск на границе, а также их военной бронетехники, включая артиллерию и БМП, в результате попытки наступательных действий ВСУ и ГУР. Также под ударами российских Воздушно-Космических сил оказались различные места сосредоточения войск и техники ВСУ, находящихся в других частях Сумской области. Стоит напомнить, что именно с этого украинского региона 6 августа ВСУ атаковали территорию Курской области.

  Кроме того, были уничтожены военные объекты Вооружённых сил Украины в Кременчуге, находящемся в Полтавской области, а также в Звягеле Житомирской области. Российская авиация продолжает ослаблять военный потенциал Украины, нанося удары по её военным объектам и инфраструктуре.

#сво #армия #вкс #удары
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