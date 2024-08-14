Такое нововведение было разработано на фоне замедления видеоплатформы YouTube

«Яндекс» интегрировал в свои сервисы "Браузер" и "Поиск" инструменты для более быстрой подгрузки видеороликов. Система автоматически ищет воспроизводимое видео на разных платформах и, если возникают задержки, даёт возможность посмотреть его на альтернативном видеосервисе. Это нововведение полностью применимо к YouTube, работа которого существенно замедлилась в России. Данная функция не нарушает закон, поскольку не берёт на себя задачу обхода блокировок. «Яндекс» облегчил россиянам задачу просмотра видео в сети. Если ролик медленно загружается на выбранной платформе, интернет-гигант автоматически предложит альтернативы на других сайтах, позволяя без задержек наслаждаться просмотром.

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С лета 2024 года, YouTube стал работать медленнее на территории страны, что привело к увеличению числа разрывов контрактов с интернет-провайдерами. Новая возможность от «Яндекса» избавит пользователей от ожидания и стресса. В "Поиске" новая функция работает через сложные алгоритмы. Они способны замечать, если видео загружается медленнее, чем обычно, и мгновенно ищут его на других платформах. Представители «Яндекса» объяснили: "Когда Поиск находит одинаковые видео на нескольких ресурсах, он объединяет их в дубли и предлагает их как альтернативу контенту с низкой скоростью загрузки".

На момент публикации данной информации, "Поиск" уже проиндексировал более 6 миллиардов видеоматериалов, размещенных в сети, отмечают в «Яндексе». Это означает, что вероятность того, что "Поиск" найдет копии нужного видео на других, более быстрых площадках, весьма высока. Тем не менее, 6 миллиардов – это всего лишь часть видеофайлов, которые сегодня доступны в Интернете. Платформа YouTube функционирует с 2005 года и за почти два десятилетия смогла накопить поистине обширную коллекцию видео, включая детские мультфильмы, образовательные материалы и развлекательные ролики. Пока что нет таких же насыщенных платформ, как YouTube. В случае отсутствия нужного видео, функция "Поиск" предложит варианты похожих видео на других ресурсах, при этом в результатах поиска будут в приоритете те сайты, где видео загружаются быстрее.

Поиск альтернативных сайтов доступен на всех платформах через любой веб-браузер, что позволяет использовать как компьютеры и ноутбуки, так и мобильные гаджеты. Это связано с тем, что данная функция представляет собой отдельный видеосервис, а не приложение. Кроме того, существует возможность воспользоваться этой функцией через «Яндекс Браузер», который является собственным браузером российского интернет-гиганта.

На данный момент есть некоторые ограничения: как заявили разработчики, новая функция была доступна только в десктопной версии браузера. Также ожидается обновление мобильной версии, однако, сроки его выхода пока не уточняются, разработчики лишь упоминают, что оно будет реализовано скоро.

В браузере принципы работы алгоритмов, определяющих медленную загрузку видео, аналогичны тем, что используются в "Поиске". Как только система фиксирует проблемы с загрузкой ролика или его медленный прогресс, она отображает уведомление над окном плеера. Это уведомление предлагает пользователю искать либо это видео, либо аналогичные ему через функцию "Поиск".

Что касается причин замедления работы YouTube, на момент публикации не было единой официальной версии, объясняющей затруднения в России. Как сообщал CNews, это отсутствие ясных объяснений также способствовало потере подписчиков у провайдеров фиксированного интернета. Они не могут предоставить клиентам исчерпывающую информацию в связи с тем, что власти не предложили официальное разъяснение ситуации, в результате чего многие компании теряют своих пользователей.