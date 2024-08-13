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Zelikman
Джон Карпентер примет участие в разработке двух игр по мотивам оригинального фильма Хеллоуин
Как сообщается, проекты будут создаваться на движке Unreal Engine 5

  Джон Карпентер ранее заявлял, что его основные любимые занятия - это "играть в видеоигры и наблюдать за баскетболом", поскольку именно это его по-настоящему увлекает. Знаменитый кинорежиссер объявил о сотрудничестве с Boss Team Games, которая является издателем игры Evil Dead: The Game 2022 года, получившей в основном положительные отзывы, для создания двух новых проектов на основе франшизы «Хэллоуин».

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  Эти игры разрабатываются в содружестве с продюсерами франшизы «Хэллоуин», причем, по крайней мере, одна из них будет создана на движке Unreal Engine 5 с участием самого Карпентера.

  "Как истинный геймер, я с нетерпением жду возможности вновь дать жизнь Майклу Майерсу и надеюсь, что смогу вас по-настоящему напугать", — отметил Карпентер, подчеркивая свое активное участие в разработке.

  Обе игры опираются на классический фильм «Хэллоуин» 1978 года, так что в них не будет вызывающих страх криков "Зло умрет сегодня вечером!", которые стали популярными после «Хэллоуин убивает». В последнее время фильмы Роба Зомби о «Хэллоуине» в основном остаются вне внимания.

  Игры предоставят геймерам возможность окунуться в события кино и управлять знаковыми персонажами. Они создаются в сотрудничестве с Compass International Pictures и Further Front, а проект все еще находится на первых этапах создания.

  "Работа с такими легендарными персонажами, как Майкл Майерс, и развитие оригинального видения Джона Карпентера - это буквально осуществление мечты. Вся команда Boss Team в восторге и гордится тем, что сотрудничает с Малеком Аккадом и Джоном Карпентером для создания уникального опыта, который будет по душе как фанатам фильма, так и видеоигр", - отметил гендиректор Boss Team Games Стив Харрис.

  Ранее выпускалась видеоигра по мотивам «Хэллоуина»: версия 1983 года для Atari 2600, где игроки выступали в роли няни, напоминающей персонажа Лори Строуд, сыгранного Джейми Ли Кёртис, пытающейся защитить детей от маньяка с ножом и укрывающей их в безопасных местах. Ни один из ключевых героев не назывался по имени, а многие версии даже не имели маркировки на картридже, что позволяло сэкономить средства. Основное сходство с фильмом заключалось в знаменитой музыкальной теме.

#игры #гейминг #unreal engine 5 #джон карпентер
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