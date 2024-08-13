В настоящий момент цены на модель Exeed RX Flagship не озвучены, но оформить заявку на предзаказ уже можно

Бренд Exeed пополнил ассортимент своего кроссовера RX новой версией под названием Flagship. Эта комплектация получила пакет онлайн-сервисов, которые ранее были доступны только для премиального вседорожника VX, а также новые системы помощи водителю, функции для удобства и разные варианты отделки. «Флагманский» Exeed RX уже можно заказать, но цена пока не раскрыта.

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Сервисы Exeed Connect предлагают онлайн-навигацию с учетом пробок, позволяют слушать музыку и смотреть видео, а также открывают доступ к социальным сетям и играм. Дополнительно можно дистанционно управлять автомобилем с помощью мобильного приложения - открывать и закрывать двери, запускать двигатель, настраивать климат-контроль, находить машину на парковке и получать информацию о её состоянии. Владельцы Exeed VX, после недавнего обновления, также могут воспользоваться возможностью обновления программного обеспечения по воздуху. В случае с RX онлайн-сервисы доступны не только для комплектации Flagship, но и для Premium, которая ранее считалась самой высокой в линейке.

В дизайне Exeed RX Flagship выделяются два новых оттенка кузова - "Галактический" серый и белый "Аструм" - а также интерьер с гармоничным сочетанием белого и кофейного цветов и потолком из светлой замши. Кресло водителя теперь оснащено массажной функцией, а рулевая колонка имеет электрификацию по высоте и вылету. Кроме того, в салоне появились подсветка для ног и улучшенный проекционный дисплей с увеличенным изображением, а также добавился автопарковщик с ассистентом.

"Флагманская" версия кроссовера оборудована стандартным для всех Exeed RX двухлитровым турбомотором мощностью 249 лошадиных, который работает в паре с новым 8-диапазонным автоматом Aisin и полным приводом. Такой тип трансмиссии впервые был представлен в начале лета как альтернатива семиступенчатому "роботу" в комплектации Premium. Изначально ее цена составляла 5550000 рублей, но на данный момент рекомендованная стоимость снизилась до 5,3 миллиона. Самая доступная версия Exeed RX Prestige начинается от 4,6 миллиона рублей.