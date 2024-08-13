Бренд Exeed пополнил ассортимент своего кроссовера RX новой версией под названием Flagship. Эта комплектация получила пакет онлайн-сервисов, которые ранее были доступны только для премиального вседорожника VX, а также новые системы помощи водителю, функции для удобства и разные варианты отделки. «Флагманский» Exeed RX уже можно заказать, но цена пока не раскрыта.
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Сервисы Exeed Connect предлагают онлайн-навигацию с учетом пробок, позволяют слушать музыку и смотреть видео, а также открывают доступ к социальным сетям и играм. Дополнительно можно дистанционно управлять автомобилем с помощью мобильного приложения - открывать и закрывать двери, запускать двигатель, настраивать климат-контроль, находить машину на парковке и получать информацию о её состоянии. Владельцы Exeed VX, после недавнего обновления, также могут воспользоваться возможностью обновления программного обеспечения по воздуху. В случае с RX онлайн-сервисы доступны не только для комплектации Flagship, но и для Premium, которая ранее считалась самой высокой в линейке.
В дизайне Exeed RX Flagship выделяются два новых оттенка кузова - "Галактический" серый и белый "Аструм" - а также интерьер с гармоничным сочетанием белого и кофейного цветов и потолком из светлой замши. Кресло водителя теперь оснащено массажной функцией, а рулевая колонка имеет электрификацию по высоте и вылету. Кроме того, в салоне появились подсветка для ног и улучшенный проекционный дисплей с увеличенным изображением, а также добавился автопарковщик с ассистентом.
"Флагманская" версия кроссовера оборудована стандартным для всех Exeed RX двухлитровым турбомотором мощностью 249 лошадиных, который работает в паре с новым 8-диапазонным автоматом Aisin и полным приводом. Такой тип трансмиссии впервые был представлен в начале лета как альтернатива семиступенчатому "роботу" в комплектации Premium. Изначально ее цена составляла 5550000 рублей, но на данный момент рекомендованная стоимость снизилась до 5,3 миллиона. Самая доступная версия Exeed RX Prestige начинается от 4,6 миллиона рублей.