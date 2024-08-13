Согласно закону, сотрудники должны будут отправлять SMS владельцам автомобилей перед эвакуацией их транспортных средств

Депутат Владислав Даванков предложил Госдуме законопроект, который обязывает уведомлять владельцев автомобилей перед их принудительной эвакуацией за неправильную парковку. Такая информация будет передаваться через SMS-сообщения.

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"Инициатива заключается в том, чтобы уполномоченные лица и специализированные организации предупреждали водителей за 10 минут до начала перемещения автомобиля, который подлежит эвакуации, отправляя SMS на мобильный телефон", - говорится в пояснительной записке.

По действующему законодательству, если владелец транспортного средства успевает подойти до того, как эвакуатор начинает движение, автомобиль возвращается ему немедленно, не отправляясь на штрафстоянку. На сегодняшний день это зависит от случая. Информация на смарт-устройство поможет большему числу автовладельцев устранить нарушения на месте. Преимущества введения новшества проявятся, даже если водитель не успеет вовремя. Уведомление избавит его от ненужного стресса: он сразу поймет, что его автомобиль был эвакуирован на штрафстоянку, а не угнан.

По мнению автора законопроекта, государственные информационные системы МВД России и специализированные организации располагают всей нужной информацией о водителе автомобиля для оперативного оповещения.

В начале месяца в Госдуму был представлен законопроект, который вводит двухлетний мораторий на увеличение тарифов на платные парковки. Авторы данной инициативы объясняют необходимость такого шага тем, что расходы на парковку растут значительно быстрее, чем реальные доходы граждан России.