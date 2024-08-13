Также планируется внести ответственность за оставление места происшествия ДТП

Депутаты столицы подготовили изменения ко второму чтению законопроекта, который предусматривает введение штрафов для водителей средств индивидуальной мобильности. В частности, как и автолюбители, пользователи самокатов будут привлекаться к ответственности за оставление места ДТП, использование мобильного телефона во время езды и передачу управления нетрезвому человеку.

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Предлагается наложение штрафов за разговоры по смартфону и другие действия с ним без использования гарнитуры или громкой связи. Также будет предусмотрено наказание за передачу управления лицу, находящемуся в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, в законопроекте предусмотрена ответственность за нарушения, произошедшие после ДТП: это касается оставления места происшествия, невыполнения обязательства о помощи пострадавшим, а также употребления алкогольных или психотропных веществ после аварии до завершения всех необходимых по закону процедур.

Стоит отметить, что в КоАП уже давно предусмотрены штрафы для водителей авто и мотоциклов за аналогичные нарушения. Теперь пользователи средств индивидуальной мобильности будут приравнены к ним. Размеры штрафов на данный момент остаются неизвестными.

"Изменения в законопроекте учитывают мнение жителей Москвы. Согласно опросу, многие готовы принять электросамокаты на улицах, если будут установлены дополнительные меры контроля. Вероятно, федеральный закон будет утверждён и вступит в силу в текущем сезоне проката", — подчеркнул председатель Московской городской думы Алексей Шапошников.

В первом чтении одобрили ряд штрафов в диапазоне от 500 до 30 000 рублей. Наказания касаются как автомобильных правонарушений, так и специализированных норм, относящихся исключительно к СИМ. Например, выезд на СИМ весом более 35 килограммов на тротуар обойдётся в 3-3,5 тысячи рублей.