Согласно актуальным данным, компания продолжает наращивать свою долю на рынке в различных сегментах, но наиболее существенный рост наблюдается среди серверных чипов

Во втором квартале 2024 года у AMD вновь был успешный период, так как компания нарастила свои позиции на рынках процессоров для дата-центров и ноутбуков, согласно последнему отчету компании Mercury Research, занимающейся мониторингом рынка. В то же время Intel укрепила свои позиции на рынке настольных ПК и продолжает оставаться лидером по общему количеству проданных устройств.

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На рынке клиентских персональных компьютеров Intel по-прежнему занимает основную долю, достигнув 78,9%, в то время как AMD контролирует 21,1%. Такой баланс сил предсказуем с учетом сильной и разнообразной линейки продуктов Intel. Однако, AMD удалось увеличить свою долю на 0,5% по сравнению с предыдущим кварталом и на 3,8% в годовом выражении. Несмотря на успехи, для AMD потребуется время, чтобы достичь необходимого уровня продаж для изменения рыночной ситуации в свою пользу, учитывая сильные позиции Intel в сегменте корпоративных ПК и ее доступ к высоким производственным мощностям.

В итоге, в 2024 году AMD потеряла 1% рынка настольных ПК, снизив свою долю до 23%, тогда как Intel имеет 77%. Появление новых процессоров Zen 5 в августе может объяснить, почему AMD была менее агрессивна в заполнении склада старыми моделями Zen 4. Сравнительно с 2023 годом, рост доли AMD составил 3,6%, что является положительным результатом.

Что касается сегмента ноутбуков, AMD достигла значительных успехов как в динамике, так и в сравнении с предыдущим годом. В апреле-июне 2024 года компания поставила 20,3% процессоров x86 для ноутбуков, что на 1% выше, чем в предыдущем квартале, и на 3,8% больше, чем в аналогичном периоде годом ранее.

Согласно данным компании Mercury Research, доля выручки AMD на рынке серверов во втором квартале 2024 года достигла 33,7%. Это на 0,7% превышает показатели предыдущего квартала и на 6,6% больше в годовом сравнении, что является значительным достижением. В свою очередь, Intel не может предложить конкурентоспособные решения для 96-ядерных и 128-ядерных процессоров AMD, что позволяет компании AMD сохранять лидерство на рынке высокопроизводительных серверов.