Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zelikman
Mercury Research опубликовала новый отчет по продажам потребительских и серверных процессоров AMD
Согласно актуальным данным, компания продолжает наращивать свою долю на рынке в различных сегментах, но наиболее существенный рост наблюдается среди серверных чипов

  Во втором квартале 2024 года у AMD вновь был успешный период, так как компания нарастила свои позиции на рынках процессоров для дата-центров и ноутбуков, согласно последнему отчету компании Mercury Research, занимающейся мониторингом рынка. В то же время Intel укрепила свои позиции на рынке настольных ПК и продолжает оставаться лидером по общему количеству проданных устройств.

реклама

  На рынке клиентских персональных компьютеров Intel по-прежнему занимает основную долю, достигнув 78,9%, в то время как AMD контролирует 21,1%. Такой баланс сил предсказуем с учетом сильной и разнообразной линейки продуктов Intel. Однако, AMD удалось увеличить свою долю на 0,5% по сравнению с предыдущим кварталом и на 3,8% в годовом выражении. Несмотря на успехи, для AMD потребуется время, чтобы достичь необходимого уровня продаж для изменения рыночной ситуации в свою пользу, учитывая сильные позиции Intel в сегменте корпоративных ПК и ее доступ к высоким производственным мощностям.

  В итоге, в 2024 году AMD потеряла 1% рынка настольных ПК, снизив свою долю до 23%, тогда как Intel имеет 77%. Появление новых процессоров Zen 5 в августе может объяснить, почему AMD была менее агрессивна в заполнении склада старыми моделями Zen 4. Сравнительно с 2023 годом, рост доли AMD составил 3,6%, что является положительным результатом.

  Что касается сегмента ноутбуков, AMD достигла значительных успехов как в динамике, так и в сравнении с предыдущим годом. В апреле-июне 2024 года компания поставила 20,3% процессоров x86 для ноутбуков, что на 1% выше, чем в предыдущем квартале, и на 3,8% больше, чем в аналогичном периоде годом ранее.

  Согласно данным компании Mercury Research, доля выручки AMD на рынке серверов во втором квартале 2024 года достигла 33,7%. Это на 0,7% превышает показатели предыдущего квартала и на 6,6% больше в годовом сравнении, что является значительным достижением. В свою очередь, Intel не может предложить конкурентоспособные решения для 96-ядерных и 128-ядерных процессоров AMD, что позволяет компании AMD сохранять лидерство на рынке высокопроизводительных серверов.

#amd #intel #технологии #процессоры #чипы #рынок
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Даниэль Араужо заявил, что Galaxy S25 получит первоклассные дисплеи и камеры
4
Fallout: London стала самой быстро раскупаемой игрой в истории GOG
+
Microsoft намерена без спроса включить функцию BitLocker в Windows 11 24H2 для большего числа ПК
13
Группа ГАЗ озвучила цены на новые полноприводные автомобили «Соболь NN»
2
Стартовал этап массового производства смартфонов Apple серии iPhone 16
+
ChatGPT внезапно, начал разговаривать голосом пользователя во время тестирования
4
Вдохновленный Half-Life 2 российский шутер Vladik Brutal получил хорошие оценки
1
Keychron запускает механическую клавиатуру K2 HE с магнитными переключателями с эффектом Холла
2
Realme 13 Pro+ удивил авторов GSMArena экраном, а GT 6T – автономностью
+
МО РФ — о работе по отражению вооружённой агрессии ВСУ в Курской области по состоянию на 11 августа
+
В иске против OceanGate заявлено, что одним из факторов катастрофы мог стать геймпад Logitech F710
4
Продемонстрированы дизайн и характеристики глобальной версии фитнес-браслета Xiaomi Smart Band 9
+
Создана новая российская ракета для эффективного противодействия F-16 и другим истребителям
+
Remedy подтверждает производство ремейков Max Payne 1 и 2 с огромным бюджетом
2
В Москву поступили новые кроссоверы Mercedes-Benz GLE AMG 2024 ценой 20 млн руб. каждый
3
Reuters: Иран может передать России баллистические ракеты Fath-360 и системы Abiball
+
Вмешательство в работу GPS грозит серьёзными последствиями для гражданской авиации
+
Смартфоны iPhone 16 запущены в серийное производство
+
Армия США проводит испытания поражения беспилотников с использованием робота-собаки
+
Появились подробности касательно дисплея и ёмкости аккумулятора глобальной версии Poco F7
+

Популярные статьи

Итоги гоночного уик-энда 10-11 августа
+
Как снизить температуру видеокарты на 20 градусов без разбора и смены термоинтерфейса
12
Как я потерпел неудачу, пытаясь сделать игровой бомж-ПК на базе процессора Core i3 в 2024 году
30
Почему разработка софта для Linux это сущий кошмар на примере Installer-SH для Chimbalix
22
А-235 «Нудоль» - что известно о самой мощной ПРО в мире и почему её прозвали "Убийцей спутников"
10
Линеен ли прирост от разгона 7900ХТХ - проверяем с картинками и большими буквами
56
Патолого-аналитический разбор Xbox Game Pass
18
7 оптимальных комбинаций кулера и процессора в 2024 году — охлаждаем CPU без переплаты
2
Ryzen 7 9700X vs Ryzen 7 7800X3D – почему процессоры AMD нового поколения плохо продаются
10
О PlayStation 5 Pro, стоимости и перспективах
1

Сейчас обсуждают

Артём Николаев
20:44
Подчеркиваю, не "вполне себе", а топ, выше которого просто нет. Уровня 2600k за 300$ и GTX 680 за 500. На ЗП 2000$ можно было взять 4 топ видюшки. А сколько сейчас стоят 4x4090? Или окей, Нвидия охрен...
Как я потерпел неудачу, пытаясь сделать игровой бомж-ПК на базе процессора Core i3 в 2024 году
AleksK
20:31
Вот так выглядят приграничные районы Сумской области. Что кастрюли, орки на вас бегут с одной трехлинейкой на пятерых? И это только начало.
Путин назвал Брянскую область следующей целью ВСУ после Курской
Игорь Кот
20:19
надо как то пользователей вынудить купить новые процы. интересно как это сделать? мне кажется Интел знает.
Новая заплатка Intel для процессоров Raptor Lake снижает быстродействие в некоторых сценариях до 10%
usernet_s
20:16
Я в 2011 году не послушал совета "экспертов", и взял вместо 2500K процессор 2600K, и не прогадал, поскольку в играх, которые выходили позже уже использовались более чем 4 ядра/потока. Я больше чем уве...
Core i5-2500K vs Core i5-14600K – насколько быстрее процессоры Intel стали в играх за 13 лет
Glutton
20:16
Потому что потерь нет и все в этом духе
Путин назвал Брянскую область следующей целью ВСУ после Курской
Dark_Cloud
20:14
Почему при очевидности планов по дестабилизации обстановки ничего не было сделано, чтобы их сорвать? Почему не делается сейчас, если известны планы на Брянскую область?
Путин назвал Брянскую область следующей целью ВСУ после Курской
Glutton
20:14
Я то не жалуюсь
Под контролем ВСУ находятся 28 населённых пунктов Курской области — глава региона
Михаил Алёшин
20:12
Ну а в чём собственно смысл отой статьи !? Вас что кто то заставляет их покупать ? Ну медление они и что ...... Лиза ещё два месяца назад сказала на выставке что они не будут быстрее в играх.... Тоже...
Ryzen 7 9700X vs Ryzen 7 7800X3D – почему процессоры AMD нового поколения плохо продаются
johnnie74
20:08
Удивительно. Как? Как такие температуры могут быть на 1050?? У меня разве что 3080 в стоке наверное может такое показать в 78'/86', а с небольшим андервольтингом я и такие температуры на ней не вижу) ...
Как снизить температуру видеокарты на 20 градусов без разбора и смены термоинтерфейса
Александр
20:07
Когда значок "мой компьютер" переименовали в "этот компьютер" - никаких мыслей не возникло? Это больше не Ваш компьютер и не Ваш жёсткий диск, поэтому и прав у Вас нет ).
Microsoft намерена без спроса включить функцию BitLocker в Windows 11 24H2 для большего числа ПК
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем