Сообщается, что за полный привод придётся доплатить порядка 400 тысяч рублей.

В сентябре Группа ГАЗ начнет продажи полноприводных версий семейства «Соболь NN». По информации телеграм-канала RCI News, ссылаясь на одного из московских дистрибьюторов, цена базового фургона будет в районе 3 615 000 рублей, а грузопассажирского - 3 740 000 рублей. Таким образом, за систему полного привода, которая будет доступна практически для всех модификаций, придется дополнительно заплатить приблизительно 400 тысяч рублей.

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Среди ключевых характеристик фургона с полным приводом стоит отметить независимую переднюю подвеску с шарнирами и усиленным подрамником, увеличенный дорожный просвет до 220 миллиметров, обновлённую раздаточную коробку с планетарным редуктором и регулятором, а также блокировки обоих межколёсных дифференциалов. Кроме того, предусмотрена защита двигателя и радиатора спереди, а также заднее буксировочное устройство. В стандартное оснащение All-Road войдут диодные фары, мультимедийная система, парктроники, климат-контроль и обогрев ветрового стекла, боковых зеркал, руля и сидений.

Также будет доступна версия, которая включает силовые бамперы, шноркель, усиленную защиту трансмиссии, грязевые шины и основу для установки лебёдки и багажника.

На старте продаж полноприводные модели будут оснащены 2,5-литровым турбодизелем мощностью 150 лошадиных сил и крутящим моментом 420 Нм в сочетании с шестиступенчатой механической коробкой. Позднее планируется внедрение трёхлитрового бензинового двигателя УМЗ Evotech на 120 лошадей и 220 Нм, а также роботизированной трансмиссии с одним сцеплением, которую начнут производить на ГАЗе. В прошлом году также появилась пассажирская версия «Соболя NN».